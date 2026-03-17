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A Bormio due ori per la freccia biancorossa Lucia Celeste Pescarmona

L'astigiana Lucia Celeste Pescarmona, atleta dell'ASD Rainbow Planet, si è distinta guadagnando 2 ori nelle categorie Junior F femminile e nella staffetta mix
2 min
A Bormio due ori per la freccia biancorossa Lucia Celeste Pescarmona

Fra le giornate del 14 e 15 marzo al Bormio Ghiaccio Ice Stadium si sono tenute le finali del Circuito Giovanissimi Short Track della Federazione Italiana Sport Ghiaccio organizzate dalla Asd Bormio Ghiaccio.

Fra le atlete presenti alla manifestazione troviamo anche l'astigiana Lucia Celeste Pescarmona (9 anni), atleta dell'ASD Rainbow Planet, che si è distinta guadagnando 2 ori nelle categorie Junior F femminile e nella staffetta mix, confermando così anche il titolo di campionessa regionale vinto il mese scorso sempre a Bormio.

Un successo costruito grazie anche al lavoro fatto con l'allenatore Mirko Veiluva dell'ASD Tanaro Skate School, che segue la giovanissima astigiana da quando ha scoperto a 6 anni la sua passione nel voler volare coi pattini, siano essi a rotelle su strada o con le lame sul ghiaccio.

Per Lucia la stagione agonistica non finisce con l'arrivo della primavera ma prosegue anche con i campionati di pattinaggio a rotelle da corsa per i quali, nello scorso appuntamento dell’8 marzo a Biella, è riuscita ad arrivare terza.

Per chi si trovasse al parco la Colletta di Torino nel primo pomeriggio di sabato 21 marzo può andare a vedere e tifare Lucia Celeste Pescarmona, la freccia biancorossa, scoprendo così un nuovo sport: il pattinaggio corsa.

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