Igor Agil Volley: secondo posto alle finali territoriali U14 Eccellenza

Secondo posto alle finali territoriali di categoria: questo il risultato raggiunto dalla U14 Eccellenza territoriale targata Igor Agil Volley nella finale 2025/2026. Le final four si sono disputate domenica 15 marzo a Domodossola. Le Igorine di Mattia Rossi hanno vinto la semifinale contro le padrone di casa per 1-3 (25-19,15-25, 18-25, 27-25) e poi hanno battagliato nella finalissima contro Arona, una sfida per larghi tratti equilibrata nella quale le atlete hanno sfiorato il quinto set. Finale 3-1 (25-27, 25-18, 25-12, 25-23).
Le parole di Mattia Rossi: «Finita la partita vicino al tie break, pensi sempre che per poco le cose potessero andare diversamente, - spiega l'allenatore - ma questa partita mi porta un emozione tanto diversa. Sono molto felice di queste ragazze per il loro percorso, per dove siamo partiti e arrivati, per la parte umana e tecnica. Nessuna recriminazione e tanta voglia di metterci a lavorare insieme. Questo gruppo riserverà belle sorprese nel suo futuro».
Per le Igorine c'è ora la fase regionale.
Le protagoniste: Karola Basalini, Noemi Porzio, Irisa Fikaj, Martina Coda Zabetta, Angelica Campari, Carola Clarizio, Lara Staurenghi, Benedetta Galimberti, Bianca Condorelli, Alessia Di Mulo, Sofia Garavaglia, Giulia Massetti, Adele Tollentino.