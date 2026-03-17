Igor Agil Volley: secondo posto alle finali territoriali U14 Eccellenza

Secondo posto alle finali territoriali di categoria: questo il risultato raggiunto dalla U14 Eccellenza territoriale targata Igor Agil Volley nella finale 2025/2026. Le final four si sono disputate domenica 15 marzo a Domodossola. Le Igorine di Mattia Rossi hanno vinto la semifinale contro le padrone di casa per 1-3 (25-19,15-25, 18-25, 27-25) e poi hanno battagliato nella finalissima contro Arona, una sfida per larghi tratti equilibrata nella quale le atlete hanno sfiorato il quinto set. Finale 3-1 (25-27, 25-18, 25-12, 25-23).