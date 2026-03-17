Cuneo Volley: Unico Amore Sei, la campagna abbonamenti Superlega 

“Unico Amore Sei”- così echeggia al palazzetto uno dei più bei cori della tifoseria biancoblù, perfetto riassunto del ruolo che la pallavolo ricopre a Cuneo e del posto che occupa nel cuore dei cuneesi; cuori biancoblù.

Unico Amore Sei è perciò la Campagna Abbonamenti 2026•2027 della Superlega del Cuneo Volley che ha preso il via ieri con la prima fase di PRELAZIONE ABBONATI valida fino al 27 marzo per tutti coloro che desiderano mantenere il proprio posto al palazzetto anche nella prossima stagione.

Nelle prime 24h di apertura del rinnovo abbonamenti, oltre 200 hanno compilato il form online e confermato la sottoscrizione per la nuova stagione!

Stasera, la prima apertura del botteghino si prospetta bella affollata in base alle molte richieste di informazioni arrivate nell’ultimo mese e aumentate da ieri mattina dopo l’apertura. Al termine di questa prima fase di prelazione per i già abbonati, la campagna abbonamenti verrà aperta alla libera vendita, con PREZZI SCONTATI fino all’8 aprile.

COME RINNOVARE L’ABBONAMENTO?

· Botteghino all’interno del palazzetto (ingresso principale zona bar) dalle 18.00 alle 20.00 in queste giornate specifiche:

Martedì 17/03, Giovedì 19/03, Martedì 24/03 e Venerdì 27/03.

· A distanza compilando il form online presente sul sito cuneovolley nella sezione BIGLIETTI.

COSA COMPRENDE L’ABBONAMENTO?

· Fino a 3 partite casalinghe di Play Off 5° posto stagione 2025•2026

· 11 partite casalinghe di Regular Season stagione 2026•2027

· Eventuali altri 4 eventi/amichevoli

Per ulteriori informazioni è possibile inviare un’e-mail all’indirizzo ufficiale e dedicato: biglietteria@cuneovolley.it