Sestriere ospita la 43ª edizione dell’Uovo d’Oro Lauretana

Sestriere e le piste della Vialattea si preparano ad accogliere la 43ª edizione dell’Uovo d’Oro Lauretana , in programma sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 sulle piste del Monte Alpette. Un appuntamento che, nel corso degli anni, è diventato un vero e proprio punto di riferimento per il panorama giovanile nazionale e internazionale, capace di richiamare numeri importanti e una partecipazione di alto livello tecnico.

A testimonianza della costante crescita dell’evento, nell’edizione 2024 è stato registrato il record assoluto di iscritti con 2.039 atleti al cancelletto di partenza. Un risultato che conferma il prestigio della manifestazione e la sua capacità di coinvolgere Sci Club provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Il 43° Uovo d’Oro Lauretana, gara di Slalom Gigante inserita nel calendario nazionale FISI e aperta anche agli atleti stranieri, è organizzato dallo Sporting Club Sestrieres con il supporto del Comune di Sestriere. La manifestazione si svolge con il patrocinio della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte e della Città Metropolitana di Torino, riconoscimento che ne sottolinea il valore sportivo e l’importanza strategica per il territorio piemontese.

Sabato 28 marzo saranno in gara le categorie Allievi (nati 2011-2010) e Ragazzi (2013-2012), mentre domenica 29 marzo sarà la volta di Cuccioli (2015-2014), Baby (2017-2016) e Super Baby (2019-2018), con partenza dei primi concorrenti alle ore 9.00.

Per l’assegnazione del Trofeo Uovo d’Oro Lauretana verranno sommati, secondo la tabella di punteggio della Coppa del Mondo, i punti ottenuti dal miglior classificato e dalla miglior classificata di ogni categoria per ciascuno Sci Club, ad esclusione della categoria Super Baby. Una formula che rende particolarmente coinvolgente la sfida tra i club partecipanti.

Lo scorso anno a sollevare il trofeo e l’uovo gigante di cioccolato è stato lo Sci Club Sestriere, che è riuscito a imporsi in una gara sempre più competitiva. L’Uovo d’Oro Lauretana è però molto più di una competizione sportiva: rappresenta da sempre un grande momento di festa e di incontro per atleti, famiglie e sci club. Come da tradizione, a tutti i partecipanti verrà consegnato il classico uovo di cioccolato, simbolo della manifestazione.

Il programma del fine settimana prevede, accanto alle gare, i tradizionali momenti istituzionali e celebrativi. Sabato 28 marzo alle ore 14.00, nel parterre d’arrivo, si terranno la premiazione e l’estrazione premi per le categorie Allievi e Ragazzi. Domenica 29 marzo, dalle ore 13.30 in Piazzale Kandahar (fronte Casa Olimpia), gli Sci Club ritireranno i cartelli identificativi per la sfilata che, alle ore 14.00, attraverserà le vie del paese per concludersi in Piazza Fraiteve, dove alle ore 14.30 si svolgeranno la premiazione e l’estrazione premi per Cuccioli, Baby e Super Baby.

Verranno premiati i primi dieci classificati di ogni categoria e tutti gli atleti prenderanno parte alla ricca estrazione finale dei numerosi premi in palio. Un clima di entusiasmo e condivisione che da oltre quarant’anni accompagna una delle manifestazioni giovanili più amate del calendario sciistico.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro mercoledì 25 marzo 2026 alle ore 14.00.