Mette le ali per Il Campionato Nazionale di Specialità Gold 2026 la Concordia, in un intenso weekend di gare che ha visto ancora una volta brillare le ginnaste del team chivassese su pedane diverse.

Il primo appuntamento è stato la gara di Zona Tecnica 1 del Campionato di Specialità, cioè la fase Interregionale di questa competizione, che ha portato sulla pedana lombarda di Busto Arsizio tutte le ginnaste che hanno gareggiato nelle due Prove regionali in Piemonte-Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia.

Una gara importante, dove avviene la selezione per l'accesso alla fase Nazionale, riservata, per ogni attrezzo, alle prime tre classificate in ognuna delle 5 zone tecniche italiane, più le prime 5 classificate della Classifica Nazionale unificata, per un totale di 20 ginnaste da tutta Italia per ogni Specialità.

Venerdì sono scese in pedana le atlete della categoria Senior 2. Per la Concordia ha gareggiato Alessandra Bellone , Campionessa Piemontese 2026 a cerchio e palla.

Anche sulla pedana Interregionale i due esercizi di Alessandra, intensi e ricchi di passaggi originali, sono stati apprezzati e premiati dalla Giuria con un Oro al cerchio e un Argento alla palla, e dal pass per il Nazionale in entrambi le specialità.

Per le Senior 1, sabato è scesa in pedana Daria Molinari, Campionessa piemontese alle clavette, presentando gli esercizi a palla e clavette.

Daria si piazzata al 5° posto alle clavette, col punteggio di 22.250, 4° punteggio nazionale, che le ha aperto le porte del Campionato Nazionale. Alle palla si è fermata al 7° posto.

Per finire, domenica, nelle Junior 1, è scesa in pedana Cecilya Pistamiglio, anche lei Campionessa del Piemonte 2026 a clavette e nastro, che ha conquistato il Bronzo ed il pass per il Nazionale al nastro con una bella prova, mentre alcuni errori alle clavette non le hanno permesso di superare il 9° posto. Registe di questi successi, le tecniche Clara Shermer e Selene Osti.

Le ginnaste del Settore Silver sono state impegnate nella 2ª Prova Regionale del Campionato Individuale LC1-LC2, che si è svolto al Palalancia di Chivasso sabato e domenica, con l’organizzazione della Società Ginnastica Concordia. Le Concordine, sorrette dal tifo amico, hanno collezionato medaglie.

Ad iniziare sono state le più giovani, le Allieve 1 e 2, allenate dalle tecniche Jessica Cata e Rita Minola.

Nelle Allieve 1, una Emma Bretto più che mai determinata ed espressiva sale ancora di un posto la classifica rispetto alla prima prova, conquistando l'Oro, mentre Ilaria Gadda si è classificata al 6° posto.

Nelle A2 è ancora Sara Zito a salire sul primo gradino del podio confermando il risultato della prima prova. Adele Oliviero è 6ª All Around, ma 1ª nella classifica del cerchio e 3ª alla fune.

La gara prosegue con le Junior e Senior, allenate dalle tecniche Martina Brosio, Giulia Manusia e Giulia Maggio.

Nelle Junior 1 conquista l'Argento Giulia Randazzo, risalendo anche lei di una posizione.

Nelle A3 Aurora Bretto ottiene l'argento All Around con fune e palla ed è 1ª in entrambe le Specialità.

Noemi Mignano è al 16° posto All Around, e segna il 2°punteggio alle clavette.

Nelle A5, 10° posto per Elisa Ferrero. La giornata si conclude con la brillante prova di Lisa Roccati nelle Senior 1 , che conquista l'ultimo oro.

Domenica si riparte con le ginnaste del livello LC2.

Ottima la gara delle Junior2, dove con esercizi sicuri e ricchi di espressività Zoe Gamba ottiene l'Oro, Martina Amedei il Bronzo e Ginevra Giordana si piazza al 4° posto.

Nelle Allieve 5 una giornata non particolarmente fortunata per Rebecca Prato, che si ferma al 15° posto. Ultima a gareggiare, Greta Marotta nelle Senior 1, che conclude la gara in 7ª posizione.