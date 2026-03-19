Volley Busca: i risultati della settimana

Serie D femminile - Nella trasferta di Serie D femminile a Canelli, la L.C.M. Costruzioni MC1933 Busca conquista tre punti fondamentali superando il PVB Canelli Cime Careddu per 1-3. Il match si apre positivamente per le buschesi che, pur ruotando la rosa e dando spazio ad atlete meno impiegate finora, riescono a imporsi nei primi due parziali con i punteggi di 18-25 e 16-25. Nel terzo set arriva però un calo di tensione che permette alle padrone di casa di portarsi avanti fino al 22-17; nonostante i tentativi di correggere il tiro in corsa, il Canelli si aggiudica la frazione per 25-22. Nel quarto set il Busca schiera la formazione titolare e riprende il totale controllo delle operazioni, chiudendo l'incontro con un netto 13-25.

Per quanto riguarda le formazioni, nei primi set il Busca è sceso in campo con Re in regia, Viglietti opposto, Cattaneo e Bina schiacciatrici, Giraudo e Martinasso al centro e Cavallo nel ruolo di libero. Nell'ultimo parziale la diagonale è stata composta da Testa e Donadei, con Cattaneo e Garello in banda, la conferma di Giraudo e Martinasso al centro e l'ingresso di Bonardello come libero. La vittoria risulta pesantissima in ottica classifica: grazie al passo falso di una delle inseguitrici, il margine sulle dirette concorrenti si amplia. Ora il Centallo occupa la seconda posizione a -8 punti, seguito dal Marene a -10. Con soli sette incontri al termine della stagione, l'obiettivo si fa sempre più vicino.