La spedizione “The Last Line” si ferma davanti alla furia della natura

La spedizione artica “The Last Line” si è fermata davanti alla forza della Natura. Il tentativo di attraversare in autonomia i ghiacciai islandesi Hofsjokull e Langjokull è stato infatti interrotto nella giornata di venerdì 13 marzo, dopo che una violenta perturbazione ha reso impossibile proseguire in condizioni di sicurezza. Il team, composto dal team leader Roberto Ragazzi e dai romani Simone Talamo e Andrea Tiberi , era partito il giorno precedente intorno a mezzogiorno con condizioni meteo ideali: cielo limpido, ottima visibilità e temperature favorevoli. Le previsioni annunciavano un peggioramento in serata, ma l’intensità della tempesta si è rivelata ben superiore alle attese.

Durante la notte, il campo è stato travolto da raffiche violentissime di vento e neve. La forza del vento ha spezzato uno dei paletti della tenda, mentre il peso della neve accumulata ne ha compromesso rapidamente la stabilità, fino a provocarne il quasi totale collasso. Gli esploratori hanno trascorso circa dodici ore in condizioni estreme, riparandosi in ciò che restava della tenda mentre la tempesta continuava a imperversare sul ghiacciaio. Alle sei del mattino di venerdì è stata presa la decisione di richiedere l’evacuazione.

Immediata la risposta dei soccorsi islandesi, che hanno messo in campo un imponente dispiegamento di mezzi tra gatto delle nevi, motoslitte e super jeep, sfidando condizioni meteorologiche proibitive per raggiungere il campo. Il team è stato individuato intorno alle 14, ma le operazioni di recupero si sono protratte per diverse ore a causa del maltempo e di alcune difficoltà tecniche. Solo intorno alla mezzanotte gli esploratori sono arrivati all’ospedale di Selfoss per i controlli medici.

Le loro condizioni generali sono buone: si registrano una lieve ipotermia, alcune bruciature da freddo e dolori alle estremità, rimaste esposte a lungo alle temperature estreme.

«La spedizione era partita nel migliore dei modi, con condizioni meteo straordinarie e grande entusiasmo – ha spiegato Roberto Ragazzi –. Poi però è emerso all’improvviso il volto più duro e imprevedibile della Natura. In quelle condizioni era impensabile andare avanti in sicurezza. Questa esperienza ci ricorda che la natura va sempre rispettata: è meravigliosa, ma anche potente e imprevedibile. A volte il vero coraggio sta nel fermarsi. Ci tengo a sottolineare che Un ruolo fondamentale nel limitare conseguenze peggiori lo ha avuto anche l’altissima qualità dei materiali tecnici utilizzati durante la spedizione, progettati proprio per affrontare condizioni estreme come quelle incontrate sul ghiacciaio. Un ringraziamento speciale va ad Arngrimur Hermannsson, il cui contributo, insieme alle squadre del soccorso islandese, è stato fondamentale per la buona riuscita delle operazioni di recupero in condizioni estremamente difficili».

Nonostante l’interruzione, prosegue la raccolta fondi legata al progetto charity “From Ice for Life”, collegato alla spedizione. Il team tornerà presto anche agli incontri con il pubblico, con un calendario che, alla luce di quanto accaduto, sarà ancora più incentrato sul rapporto tra uomo, sogni e limiti, e sull’importanza della consapevolezza e del rispetto per la Natura.