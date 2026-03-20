Vialattea: Campionati Italiani Assoluti a Sestriere 

Le montagne del Piemonte tornano a essere il cuore pulsante dei grandi eventi dello sci alpino. Dall’1 al 3 aprile 2026 , Sestriere ospiterà nuovamente i Campionati Italiani Assoluti di Sci Alpino , l’appuntamento più prestigioso del calendario nazionale che assegna i titoli tricolore. Dopo 4 anni, l’edizione 2026 dell’atteso evento di fine stagione ritorna sulle piste della Vialattea, a Sestriere, con le discipline tecniche maschili e femminili. Un’occasione per valorizzare il patrimonio sciistico delle "Turin Alps", capaci di offrire agli appassionati un’esperienza sportiva di alto livello. L’importanza della manifestazione per il territorio è confermata anche dal patrocinio della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte e del Comune di Sestriere, a testimonianza del valore sportivo, turistico e promozionale che i Campionati Italiani Assoluti rappresentano per l’intero sistema montano piemontese.

Il Programma delle Gare

Al Colle del Sestriere si disputeranno le discipline tecniche con le prove di Slalom Gigante e Slalom Speciale. Il teatro della sfida sarà la mitica Pista Kandahar Giovanni Alberto Agnelli, icona dello sci mondiale già sede di innumerevoli gare di Coppa del Mondo, dei Campionati Mondiali di Sestriere ’97 e delle Olimpiadi di Torino 2006: un tracciato, al centro del comprensorio della Vialattea, che ha scritto grandi pagine di storia dello sci internazionale.

Nello specifico, il 1° aprile andrà in scena lo Slalom Gigante femminile seguito il giorno successivo dalla gara maschile, con conclusione dell’evento venerdì 3 aprile, giornata in cui si disputeranno lo Slalom maschile e lo Slalom femminile.

Assistere a questo evento sarà un’occasione speciale per vedere da vicino i grandi protagonisti dello sci alpino. Trattandosi di competizioni valide anche ai fini del punteggio FIS, accanto agli atleti della Squadra Nazionale italiana potranno scendere in pista anche atleti appartenenti a squadre straniere, chiaramente senza concorrere al titolo italiano ma contribuendo a dare alla manifestazione un respiro internazionale e rendendo la sfida ancora più stimolante e spettacolare.

«Ospitare i Campionati Italiani Assoluti è per noi un grande onore. Eventi come questo – afferma Gualtiero Brasso alla guida del Comitato Organizzatore dello Sporting Club Sestrieres – ci permettono di dare continuità all’organizzazione di appuntamenti sportivi di alto livello e di mettere a disposizione degli atleti e degli appassionati piste che hanno scritto pagine importanti della storia dello sci. Sestriere e la Vialattea sono da sempre una casa per i grandi eventi e siamo orgogliosi di accogliere ancora una volta i migliori interpreti dello sci alpino italiano, offrendo al tempo stesso una straordinaria occasione di valorizzazione per il nostro territorio e per le montagne olimpiche piemontesi».