Asti Padel Teams: entra nel vivo la fase finale del campionato

Entra nel vivo la fase finale del campionato “Errebi Mobility” di padel a squadre del CSI astigiano . A scendere in campo questa settimana sono state le sei squadre del Girone Silver insieme alle ultime due classificate del Girone Gold per stabilire le compagini che affronteranno le prime quattro del Gold ai quarti di finale della prossima settimana.

Martedì 17 marzo, presso l’impianto dell’Asti Padel, Uni Soluzioni ha liquidato Asados in due set coi risultati 6-1 e 6-0 e affronterà quindi Net King Padel nel quarto di finale di venerdì 27 nel “derby della Waya” che si disputerà proprio nel circolo di Corso Pietro Chiesa.

Nel campo a fianco lo scontro al vertice del Silver tra Il Pelu Padel Team e Bomber’s ha visto infine trionfare questi ultimi che nel primo set ottengono un largo 6-1 mentre nel secondo sono costretti a passare dal tie-break. La sfidante dei Bomber’s sarà la squadra vincente della Regular Season, ovvero F.T.P. Soc. Coop., e la gara si disputerà martedì 24 presso il campo 3 dell’Asti Padel.

Sempre martedì 17, ma all’Arena, Hair House Asti ha avuto la meglio su Bazzuca Boys dopo un primo set vinto 6-0 e con il secondo vinto a tavolino a causa della mancanza del terzo giocatore per gli avversari: in questa fase finale infatti è obbligatorio per le squadre cambiare almeno un componente della coppia ad ogni set e la stessa coppia non può scendere in campo in due set differenti. Hair House quindi affronterà Arena Padel Team ai quarti di finale nell’anticipo di martedì 24 alle ore 17:00 presso l’Arena Padel Club.

A chiudere questo turno preliminare ci hanno pensato Tremòni Padel e I San Rock nella sfida di mercoledì 18 all’Arena, unica a dover richiedere il terzo set per stabilire la compagine vincente: nel primo set Tremòni vince agilmente 6-1, mentre nel secondo I San Rock si rifanno sotto col 3-6 ma Tremòni nel terzo ribadisce il risultato del primo e approda al quarto di finale di mercoledì 25 contro I Puntazos.

La competizione non finisce qui neanche per le squadre perdenti che accedono infatti alle semifinali per il titolo Silver in programma mercoledì 1° aprile all’Arena: Il Pelu affronterà Asados nel campo 1, mentre sul campo 2 si giocheranno l’accesso alla finale I San Rock e Bazzuca Boys.

Nella serata precedente (martedì 31/03) invece si svolgeranno le semifinali Gold all’Asti Padel tra le squadre vincenti del prossimo turno: la vincente di F.T.P.-Bomber’s affronterà la vincente di Net King-Uni Soluzioni, mentre il quarto di finale Arena Padel-Hair House è accoppiato alla gara I Puntazos-Tremòni.

Finali Silver e Gold in programma domenica 12 aprile all’Asti Padel, con il calendario che prevede alle ore 10 la sfida per il titolo di consolazione mentre alle 11:30 si svolgerà la finalissima per il titolo invernale, a cui seguiranno le premiazioni per le prime due squadre di ogni categoria più il miglior giocatore uscito dal Ranking ATP che al momento vede al comando, in rapporto al numero di incontri disputati, lo strepitoso Nuccio Montalbano della F.T.P. Soc. Coop.