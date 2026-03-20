Domenica l’hit ball scende in campo ad Asti

Domenica 22 marzo l’ hit ball torna a giocare ad Asti a più di un anno di distanza dall’ultima volta con gli hitter dell’ Asti KT impegnati in tre gare complicatissime contro le compagini di Orbassano. Nella prima gara della giornata Asti KT affronterà Orbahit (ore 9:00), squadra dimostratasi nell’ultima giornata la più difficile da battere nonostante i pronostici davano gli “Alfieri” nettamente favoriti. I ragazzi di coach Benedetto, col loro gioco pulito e spumeggiante, hanno messo alle corde gli atleti della Rainbow Planet costringendoli a tirare fuori tutta la loro esperienza e fisicità. Una partita non facile perché le tre gare in programma implicano un eccessivo dispendio di energie e la bella prestazione dell’andata può spingere Orbahit a tentare il colpaccio senza avere troppi timori reverenziali, anche se voci di corridoio parlano di molte assenze tanto da rischiare l’inferiorità numerica.

Nel secondo incontro di giornata, alle ore 11:10, l’Asti KT affronterà la squadra con cui si sta giocando il primato di questa Serie C1 UISP, ovvero Purple Hit. Gli orbassanesi nella sfida di andata hanno messo in difficoltà gli astigiani solamente all’inizio, con un primo tempo senza sbavature, mentre nel secondo, quando Asti non ha sbagliato nulla, si è verificato l’ormai consueto crollo psicologico che ha permesso a capitan Goi e compagni di portare a casa il risultato con ampio divario. Dopo due scontri dagli scenari simili, se consideriamo anche la finale della stagione scorsa, Purple Hit potrebbe ora fare ordine mentale e presentarsi a questa gara di ritorno più motivata e più umile, cosa che è costretta a fare se vuole ottenere la promozione diretta in Serie B2, liberandosi dai fantasmi del passato.

Nell’ultimo incontro Asti KT, verso le ore 13:20, incrocerà i bracciali per la prima volta con Orba in Black, la terza squadra orbassanese nata quest’anno che, nonostante non abbia ancora il blasone delle altre realtà concittadine, sta comunque ben figurando nella parte bassa della classifica. Una realtà in crescita che, viste le premesse, può regalare qualche sorpresa sfruttando il grande dispendio di energie psicofisiche che Asti dovrà fare nei precedenti 90 minuti, anche grazie all’entusiasmo di chi può mettere in campo una prestazione senza badare troppo al risultato.

Nelle due pause tra gli incontri degli astigiani, ovvero alle ore 10:05 e alle 12:15, si disputeranno i derby di Orba in Black rispettivamente con Purple Hit e Orbahit.

Per chi vorrà venire a tifare gli atleti dalla Rainbow Planet e conoscere meglio l’hit ball l’appuntamento è dalle ore 9.00 al Centro Sportivo “Salvatore Corso” di Via Corridoni 51/A ad Asti, la recente struttura sportiva indoor ricavata dall’ex-bocciodromo del Nuovo Circolo Nosenzo in cui la polisportiva Rainbow Planet pratica diverse discipline come la pallavolo, il baskin (basket inclusivo), badminton, pickleball e, al debutto assoluto, ora anche l’hit ball.

L’ingresso sarà gratuito ma all’entrata sarà presente una cassetta di raccolta fondi a favore di Telethon, iniziativa di beneficenza collegata ad altre due manifestazioni organizzate da Rainbow Planet, ovvero le Selezioni Nazionali di Atletica AICS di sabato 21 marzo presso il campo scuola di Via Gerbi e la Corritalia, manifestazione podistica di 10 km che si percorrerà tra le strade della città il giorno dopo.















