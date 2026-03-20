La Reale Mutua Torino '81 Iren affronta Bergamo alla Monumentale 

Dopo il successo di sabato scorso per 11-15 contro il Metanopoli, la Reale Mutua Torino '81 Iren torna tra le mura amiche della piscina Stadio Monumentale per affrontare il Bergamo . All'andata i ragazzi di Simone Aversa hanno avuto la meglio 13-16 sui lombardi. I gialloblù hanno staccato il Bogliasco e il Camogli in classifica e si trovano al terzo posto in solitaria a quota 33 punti. Il Bergamo, invece, con la sconfitta interna contro il Bogliasco per 3-10, rimane fanalino di coda con un solo punto guadagnato.

Le parole di Simone Aversa presentano la sfida: «Domani affrontiamo il Bergamo, squadra giovane ed ovviamente un po' inesperta, che sta proseguendo il suo costante percorso di crescita sotto la guida del bravo Giovanni Foresti. Sicuramente sono in una complicata posizione in classifica, ma hanno dimostrato di non avere timore reverenziale verso alcun avversario e all'andata ci avevano creato parecchi problemi. Per questo ho chiesto ai ragazzi la concentrazione massima in settimana durante le sedute di allenamento, dobbiamo migliorare la nostra performance difensiva e spingere sull'acceleratore per quattro tempi, senza cali di concentrazione e peccati di presunzione».

La partita si disputerà sabato 21 marzo alle ore 18:00 presso la piscina Stadio Monumentale di Torino. Il match verrà trasmesso in streaming sul canale YouTube “Torino81live” a cura di Gianluca Valsoano e Franco Nettuno con la regia di Gabriele Lusco.

DICIASSETTESIMA GIORNATA DI SERIE A2 MASCHILE GIRONE NORD

AGN Energia Bogliasco 1951 - Piacenza Pallanuoto 2018

Futurenergy R.N. Sori - Spazio R.N. Camogli

Chiavari Nuoto - Dream Sport

Mobilpesca Lavagna - Waterpolo Milano Metanopoli

Reale Mutua Torino '81 Iren - Pallanuoto Bergamo

R.N. Arenzano - Vela Nuoto Ancona

LA CLASSIFICA

Chiavari Nuoto 46, Futurenergy R.N. Sori 38, Reale Mutua Torino '81 Iren 33, AGN Energia Bogliasco 1951 30, Spazio R.N. Camogli 28, R.N. Arenzano 23, Mobilpesca Lavagna 22, Piacenza Pallanuoto 2018 20, Waterpolo Milano Metanopoli 18, Vela Nuoto Ancona 17, Dream Sport 4, Pallanuoto Bergamo 1.