La Reale Mutua Torino a Pistoia 

Archiviata la sfida interna contro Verona e la pausa per la Coppa Italia LNP, la Reale Mutua Basket Torino si prepara ad affrontare una trasferta di grande importanza in chiave classifica. Domenica 22 marzo alle ore 18.00 i gialloblù saranno impegnati alla LumoSquare contro l’ Estra Pistoia , in un confronto diretto tra due squadre alla ricerca di punti fondamentali in vista del rush finale della stagione.

Il momento è delicato per entrambe le formazioni. Torino (12-17) arriva da sette sconfitte nelle ultime otto partite, un rendimento che ha fatto scivolare i gialloblù nel limbo del 14°-15° posto, rendendo necessario un cambio di passo per tenersi alla larga dalla zona playout, con la possibilità di rientrare nella corsa play-in. Dall’altra parte, Pistoia (6-23) sta vivendo una fase altrettanto se non ancora più complicata, con 14 sconfitte nelle ultime 15 gare e un recente cambio in panchina con la promozione di Pete Strobl a capo allenatore, oltre alle recenti partenze di Luca Campogrande e Ivan Buva. Nonostante le difficoltà, i toscani restano una squadra capace di unirsi davanti al proprio pubblico, sospinta da un ambiente storicamente caldo e coinvolgente.

La sfida si inserisce dunque in un contesto di grande equilibrio e tensione competitiva, dove entrambe le squadre cercheranno punti importanti. Per Torino, segnali incoraggianti sono arrivati dal rientro in campo di Matteo Ghirlanda, tornato a disposizione dopo un lungo stop e capace di portare energia e intensità al gruppo, specialmente a rimbalzo e nella metà campo difensiva.

Coach Paolo Moretti ha presentato così la partita: «Ci avviciniamo a una sfida che arriva in un momento molto delicato sia per noi che per Pistoia. Veniamo da un periodo di risultati negativi e sicuramente una vittoria può essere fondamentale per entrambe le squadre, in vista del rush finale della stagione. Siamo consapevoli delle difficoltà che affronteremo in questa partita. Pistoia è una squadra che, nonostante abbia perso due giocatori importanti, è comunque in grado di poter mettere in difficoltà chiunque, inoltre l'orgoglio di giocatori che conosco bene come Lorenzo Saccaggi può moltiplicare le forze del loro gruppo, per cui la nostra attenzione deve essere massima».

Non sarà il suo primo ritorno da avversario, ma per coach Moretti la trasferta di Pistoia rappresenta sempre una tappa speciale. Alla guida dei biancorossi conquistò la promozione in Serie A e, nella stagione successiva, uno storico accesso ai playoff scudetto, che gli valse il premio di allenatore dell’anno della massima serie nel 2013/14: «Per me è sempre emozionante tornare a Pistoia, su un campo che mi ha lasciato probabilmente le più grandi soddisfazioni della mia carriera con una partecipazione incredibile di tutto l'ambiente, dalla società ai tifosi e tutta la città. Sarà emozionante riabbracciare tutti e rivivere questi ricordi».

AVVERSARI – L’ANALISI DELL’ASSISTANT COACH FLAVIO BOTTIROLI

«Affrontiamo Pistoia in una partita impegnativa, durissima. Giochiamo su un campo difficile, contro una squadra che all’andata ci ha già messo in difficoltà vincendo dopo un supplementare. Troveremo un ambiente caldo e una squadra motivata, che viene anche da un cambio di allenatore, quindi dovremo essere pronti ad adattarci a situazioni diverse. Sarà importante l’approccio alla gara. Servono attenzione, solidità e continuità per tutti i 40 minuti, gestendo bene i momenti della partita. Dovremo eseguire con qualità, mantenere ritmo e presenza mentale, e giocare con energia ma anche con controllo. Se restiamo compatti e concreti, avremo le possibilità per portare a casa una vittoria importante».

DIRETTA STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass, piattaforma ufficiale della Lega Nazionale Pallacanestro.