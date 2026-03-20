GranTorino cerca il colpo esterno ad Arezzo

A sei giornate dal termine della stagione regolare, la Serie B Interregionale entra nella fase calda. La lotta per evitare l'eliminazione diretta è ancora aperta e vede GRANTORINO avanti di due punti sull'ultimo posto, occupato da Elah Acquario di Genova. Un eventuale successo questo sabato darebbe fiducia ai gialloblù in vista dello scontro diretto con i liguri della prossima giornata, in cui la posta in palio sarà alta per entrambe. La squadra di coach Comazzi scenderà in campo con l'obiettivo di mettersi alle spalle la sconfitta contro Stosa Virtus Siena, maturata negli ultimi possessi dopo una partita molto più combattuta rispetto alle attese.

Il match può risultare decisivo anche nel cammino di Centro Tecnico BM Aretina. Attualmente al 10° posto, la squadra toscana arriva da due vittorie consecutive e vuole dare continuità alle ultime prestazioni per tenere viva la speranza di un posto ai playoff, distante quattro punti. A guidare gli aretini saranno Tersillo e Toia, entrambi in doppia cifra nelle ultime cinque partite e veri trascinatori lungo tutto il campionato.

Appuntamento a sabato 21 marzo con palla a due alle 19:00 al Palasport Estra di Arezzo per una sfida che si preannuncia combattuta. Il match sarà affidato alla direzione dei Sig.ri Pampaloni Lorenzo (primo arbitro) e Zanzarella Cosimo(secondo arbitro).