PALLAPUGNO: il calendario della SERIE B

L’ufficio campionati della Fipap ha ufficializzato il calendario della prima fase del campionato di Serie B. Il torneo cadetto aprirà la stagione con la prima giornata tra sabato 4 e lunedì 6 aprile; chiusura della regular season giovedì 13 agosto.
Il calendario completo di SERIE B
PRESENTAZIONE DEL CAMPIONATO. L'appuntamento, insieme a tutte le formazioni di Serie A Banca d'Alba e del campionato femminile è per martedì 24 marzo, alle ore 18.30, alla Cantina Terre del Barolo di Castiglione Falletto.
LE SQUADRE DI SERIE B
AMICI DEL CASTELLO: Claudio Gerini, Fabio Novaro Mascarello, Mattia Semeria, Andrea Ardissone, Ludovico Tortonesi. Dt: Fabio Novaro Mascarello.
FBC SABBIATURE AUGUSTO MANZO: Fabio Gatti, Luca Bruno, Marco Cocino, Riccardo Meistro. Dt: Stefano Nimot.
BENESE: Filippo Rey, Davide Arnaudo, Andrea Bracco, Mattia Porro. Dt: Romano Sanino.
CASTIGLIA COSTRUZIONI BORMIDESE: Matteo Levratto, Omar Balocco, Christian Giribaldi, Das Gian Gurcarn, Davide Navoni Dt: Matteo Delsignore.
OFFICINE PESCE BUBBIO: Cristian Gatto, Fabio Bertorello, Patrick Secco, Walter Gatto. Dt: Sandro Nada e Roberto Traversa.
CENTRO INCONTRI GALLESE: Davide Dutto, Francesco Isaia, Andrea Fantini, Luca Unnia, Gianluca Lamberti, Stefano Dutto. Dt: Enrico Unnia.
ALUSIC MERLESE: Federico Alessandria, Nenad Milosiev, Francesco Garro, Alessandro Gregorio, Nicola Berutti. Dt: Livio Tonello.
CASTIATI NEIVESE: Simone Vigna, Nicolò Diotti, Davide Cavagnero, Simone Rolfo. Dt: Mauro Barroero.
PIEVE DI TECO: Sergio Seno, Leonardo Divizia, Diego Ghigliazza, Alessandro Re, Davide Maffone. Dt: Giulio Ghigliazza.
PRODEO CHIUSAVECCHIA: Daniele Grasso, Leonardo Pellegrino, Claudio Carli, Gianluca Bonavia, Lorenzo Vassallo, Luca Peretto, Stefano Conti. Dt: Corrado Agnese.
SPEB: Andrea Daziano, Enrico Panero, Danilo Mattiauda, Filippo Ferrero. Dt: Alberto Bellanti.
VALLE BORMIDA: Samuele Scarzello, Umberto Drocco, Jacopo Pesce, Pietro Galliano. Dt: Giorgio Vacchetto.
VIRTUS LANGHE: Mirco Piccardo, Nicholas Burdizzo, Francesco Bottero, Luca Tealdi, Mattia Filippi. Dt: Mauro Raviola e Alberto Moretti.