Bertram Derthona Tortona: dopo lo stop c’è Cantù in Nova Arena

Dopo la vittoria di due settimane fa contro la Vanoli Basket Cremona e il turno di riposo nello scorso weekend, la Bertram Derthona Tortona ritorna in campo contro l’Acqua S.Bernardo Cantù. La sfida, valida per il Round 23 di LBA, è in programma per domenica 22 marzo alle 17:30 in diretta su LBATV.

Come arrivano le due squadre?

Come anticipato, l’ultimo weekend non ha visto scendere in campo la squadra di Mario Fioretti, che avrebbe dovuto originariamente affrontare Trapani Shark e ha dunque riposato. L’ultima sfida in campionato aveva visto i bianconeri prevalere 85-78 contro la Vanoli Basket Cremona, ritornando alla vittoria davanti ai propri tifosi dopo l’exploit alla Frecciarossa Final Eight 2026.

Gli avversari di giornata, allenati dall’ex tecnico bianconero Walter De Raffaele, stanno vivendo un ottimo periodo di forma e arrivano da una convincente vittoria per 94-77 sulla Guerri Napoli. Dall’arrivo di De Raffaele in panchina, Cantù ha un record di 3-3, ma le sconfitte sono giunte solo in extremis contro Umana Reyer Venezia, Cremona ed EA7 Emporio Armani Milano.

La sfida del girone d’andata con l’Acqua S.Bernardo Cantù

I brianzoli sono stati i primi avversari del 2026 per la Bertram, che era stata capace di espugnare il PalaDesio 85-79 con una prova caparbia, rimontando uno svantaggio di 13 punti.

In quell’occasione era stato fondamentale l’apporto di Arturs Strautins, MVP di giornata con 19 punti (3/4 da due, 3/4 dal perimetro e 4/5 ai liberi). Al lettone si erano aggiunti anche Christian Vital (14 punti, 6 rimbalzi e 4 assist) e Prentiss Hubb (10 punti e 7 assist).

Il punto di Iacopo Squarcina

Come di consueto, la sfida viene presentata da uno degli assistenti di Mario Fioretti. «Cantù è ovviamente una squadra in crescita e da loro mi aspetto una grandissima capacità di far canestro. Da quando è arrivato Walter, nelle ultime sei, sono secondi per punti per partita (89.2), primi per percentuale nel tiro da tre punti (38.1%) e secondi per percentuale dal campo (49.5%)», commenta Iacopo Squarcina.

«Sono una squadra dall’enorme potenziale offensivo, con tante bocche da fuoco. Dovremo essere bravi nei closeout e nel contestare il loro tiro da tre punti. Allo stesso tempo, non dovremo scoraggiarci quando faranno canestri difficili, perché le qualità dei loro giocatori, soprattutto esterni, sono importanti. Dobbiamo affrontare questa partita gestendo noi il ritmo, correndo ogni volta che ne abbiamo la possibilità e provando a muoverli il più possibile a metà campo», continua.

L’assistente allenatore si è soffermato anche sull’atipico weekend senza impegni per il Derthona. «Abbiamo gestito in maniera ottimale i nostri carichi di lavoro, così come le fasi di riposo e i giorni di allenamento. Arriviamo dopo due settimane di preparazione intensa, vera e dura», dice.

«A costo di sembrare monotono, abbiamo le giuste energie fisiche e mentali. C’è una bella coesione, un bel modo di stare in palestra ed è un piacere per tutti condividere il lavoro, lo sforzo e il sacrificio in campo. Questo ci dà extra motivazione per stare insieme e fare un bel lavoro di squadra: questo è il nostro mantra dall’inizio dell’anno. Arriviamo con fiducia: l’obiettivo è continuare la striscia positiva.»