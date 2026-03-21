Reale Mutua Fenera Chieri ’76 a Firenze per il suo secondo impegno nei Playoff Challenge

Guadagnata a spese del Dresda la doppia finale di Coppa Cev contro il Galatasaray, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si tuffa nei Playoff Challenge , competizione che nei prossimi otto giorni la porterà in campo tre volte. Il trittico di gare si apre domani, domenica 22 marzo , con la trasferta toscana contro il Bisonte Firenze . Fischio d’inizio alle ore 17 . La formazione fiorentina allenata da Federico Chiavegatti guida la classifica del girone A con 6 punti ottenuti dopo tre partite. Tre punti in più dunque delle ragazze di Nicola Negro che dopo il 3-0 inflitto a Macerata hanno l’occasione di agganciare le bisontine al vertice. In questa stagione Spirito e compagne si sono aggiudicate entrambe le sfide nella regular season del campionato imponendosi 1-3 al Pala BigMat e 3-1 al PalaFenera. I precedenti fra i due club sono in tutto 17, con 9 vittorie di Firenze e 8 di Chieri. Ben cinque le ex, da un alto Alice Degradi, Sara Alberti e Stella Nervini, dall’altro Rachele Morello e Francesca Villani.

A presentare la sfida è Alice Degradi: «Quella con Dresda è stata per noi una vittoria importante, però dobbiamo già subito pensare alla prossima partita perché per noi sono molto importanti anche questi Playoff Challenge, per qualificarci alla coppa l’anno prossimo. Preparare queste partite non è semplice perché spesso le squadre fanno turnover e vogliono dare spazio a chi ha giocato meno. Non sappiamo bene quale Firenze affronteremo, quindi dovremo essere pronti a tutto. Il nostro obiettivo è fare bene sia in Coppa Cev sia in questi play-off».