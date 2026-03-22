La Reale Mutua Torino ’81 Iren vince e convince! Battuto il Bergamo alla Monumentale

LA PARTITA

Inizia il match e la Reale Mutua Torino ’81 parte benissimo e si porta subito sul 3-0 con le reti di Colombo, Novara e Lisica. Il Bergamo risponde con Fumagalli per il 3-1, ma i gialloblù accelerano: Novara trova una doppietta in superiorità numerica per il 5-1 e Lisica fa il +5. Si rientra in vasca per la seconda frazione di gioco e Colombo segna la rete del 7-1, ma i lombardi reagiscono con Fumagalli. I ragazzi di Simone Aversa allungano sul 10-2 con la rete di Tononi e la doppietta di Novara.

Al cambio vasca la Torino ’81 continua a segnare con Aichino e Cassia per il 12-2, ma Locatelli non ci sta e fa il 12-3. I gialloblù attaccano e trovano il 15-3 con i gol di Lisica, Tononi e capitan Maffè. I ragazzi di Foresti realizzano il loro quarto gol della sfida con Filippelli, ma Tononi ristabilisce le distanze in superiorità numerica. Il Bergamo rialza la testa con Federico Albani e Filippelli per il 16-6, ma Maffè segna il 17-6. Si rientra in vasca per l’ultimo tempo di gioco e il Bergamo reagisce con le reti di Mattia Mazzola e Fumagalli, ma De Luca risponde con una doppietta per il 19-8. Gli ospiti siglano il gol del 19-9 con Davide Mazzola, ma è ancora De Luca a trovare il gol del 20-9 che chiude l’incontro.

LE ANALISI

Le parole di Simone Aversa al termine della sfida: «Partita che è andata liscia fin dal primo tempo, ringrazio i ragazzi che hanno approcciato la partita con molta serietà e applicazione, come ci eravamo detti nei giorni scorsi. È emersa la differenza tecnica e di esperienza tra le due squadre e il risultato è una logica conseguenza. Con i risultati di questa giornata, questo turno è favorevole per il nostro obiettivo, ma mancano ancora cinque partite e non possiamo abbassare la guardia. Da lunedì inizieremo a prepare la partita con il Bogliasco che ci aspetterà a braccia aperte».

IL TABELLINO

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN – PALLANUOTO BERGAMO 20-9

Parziali (6-1; 4-1; 7-4; 3-3)

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Romanazzi, Lisica 3, Abate, Tononi 3, Maffè 2, Gattarossa, Schiavetta, Ermondi, Cassia 1, De Luca 3, Novara 5, Colombo 2, Aldi, Aichino 1. All. Aversa.

PALLANUOTO BERGAMO: Cortinovis, Albani A., Pedersoli, Vavassori, Mazzola M. 1, Mazzola D. 1, Minali, Locatelli 2, Filippelli 2, Clemente, Fumagalli 3, Albani F. 1, Tonini, Marini. All. Foresti.

GLI ARBITRI: ALESSANDRONI – COCCHI

LE NOTE: Usciti per limite di falli Vavassori (B) e Albani (B) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Reale Mutua Torino 81 Iren 6/12 + un rigore e Pallanuoto Bergamo 1/5.