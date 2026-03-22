S. Bernardo Campus a testa alta: Chiavari passa nel finale

La S. Bernardo Campus esce sconfitta dal campo di Chiavari, quarta in classifica, pur uscendo dal campo a testa alta. Dopo essere scivolati a -22, gli albesi rimontano in parità e arrivando ad essere in parità a 9 minuti dalla fine (78-78), prima di subire un ultimo break letale.

La partita

La S. Bernardo è in trasferta ligure contro la quarta forza del campionato, e dalla sua undicesima posizione in griglia sembra una sfida dal destino già scritto. Non sarà, invece, un match così facile per i locali.

I liguri partono forte (18-9) con canestri ad ogni possesso, i piemontesi arrancano ma riescono ad accorciare al decimo dopo la tripla di Negro sulla sirena del periodo: 34-29.

Chiavari continua a segnare a ritmo altissimo, Campus regge fino al -5 (38-33), poi si scolla. Prima dell’intervallo i padroni di casa dilagano volando sul +22 (62-40). In chiusura di primo tempo gli ospiti trovano le energie per piazzare uno 0-6 che ammorbidisce leggermente il passivo a metà gara: 62-46. Sono tuttavia davvero moltissimi i 62 punti incassati dai ragazzi di coach Jacomuzzi.

Nessuno scossone nella ripresa fino al 70-52. La gara sembra in discesa per i locali, ma ecco l’improvvisa fiammata viaggiante con un parziale chiuso dalla tripla di Colli per il 78-72 al termine della terza frazione.

L’ultimo periodo inizia con l’inerzia albese. Uko segna con fallo (e realizza il tiro libero supplementare), poi Colli impatta: incredibile pareggio 78-78 a 9 minuti dal termine! Chiavari si riattiva (82-78) e l’ultimo ad arrendersi è Toppino, tripla per l’82-81. Tuttavia, Campus si spegne sul più bello e Chiavari scappa di nuovo con un 15-0 (97-81) a 2:45 dalla conclusione. Non c’è più tempo per la S. Bernardo per raddrizzare una seconda volta il match, che tramonta sul 106-90 dopo gli ultimi due ininfluenti giri di lancette.

Campus si arrende, dunque, pur dopo aver venduto cara la pelle ed essere riuscita a riaprire una gara che è sembrata più volte persa.

Chiavari-S. Bernardo Campus 106-90

Parziali (34-29, 28-17, 26-32, 28-18)

Campus: Gandolfo 15, Eirale, Uko 11, Negro 10, Nastasi 1, Toppino 16, Buldo 4, Camara, Colli 9, Zampolli 24.