Eurogymnica: a Cantalupa è iniziata la Serie A di Twirling

Si apre con segnali più che positivi la stagione di Serie A per Eurogymnica, impegnata nel weekend del 21-22 marzo a Cantalupa per la prima prova del massimo Campionato Nazionale di twirling. Il sabato di semifinale ha offerto un mix di emozioni, tra conferme, finali conquistate e debutti da assimilare.

Tra i momenti più attesi, l’esordio nella massima serie di Assunta D'Acri, scesa in campo nella specialità Rhythmic Twirl. Per la giovane atleta si è trattato di un debutto carico di emozione, che ha inciso sulla prestazione, cosa comprensibile per chi affronta per la prima volta un contesto così importante. Al suo fianco, nella stessa categoria, presenza di rilievo quella di Noemy Vecchio, già protagonista lo scorso anno in questa categoria, e con un’esperienza europea alle spalle, che conquista l’accesso alla finale confermando solidità e maturità agonistica.

Importanti conferme arrivano nella specialità Freestyle Junior, dove Elisa Massari e Camilla D'Acri centrano la qualificazione alla finale. Forti dell’esperienza maturata nella passata stagione e in ambito internazionale, entrambe scendono in campo con maggiore sicurezza e qualità esecutiva. Tra le certezze della squadra resta il Freestyle Pair Senior formato da Elisa Massari e Silvia Fassio, che chiude la semifinale al terzo posto provvisorio, mantenendosi pienamente in corsa per il podio. La giornata di domenica ha poi confermato le buone sensazioni emerse in semifinale, regalando a Eurogymnica risultati di rilievo e ulteriori motivi di soddisfazione.

Nella Rhythmic Twirl, Noemy Vecchio ha saputo mantenere alta la concentrazione anche in finale, eseguendo un esercizio convincente che le ha permesso di chiudere con la medaglia di bronzo al collo. Applausi anche per Elisa Massari, che ha conquistato un eccellente secondo posto grazie a un esercizio preciso e convincente. Notevole anche la prova di Camilla D’Acri, autrice di una grande rimonta: dalla sesta posizione in semifinale è riuscita a salire fino al terzo gradino del podio, dimostrando determinazione e crescita tecnica. Grande soddisfazione infine per il Duo Fassio-Massari, che ha migliorato il piazzamento della semifinale salendo dal terzo al secondo posto e conquistando così un prestigioso argento.

Spazio anche alle prove di squadra, con risultati di assoluto prestigio nelle collaborazioni tra società: Assunta D’Acri e Noemy Vecchio hanno preso parte al Team Junior composito insieme alle società di Carrù e Cherasco, conquistando il primo posto. Successo anche per il Team Senior, dove Elisa Massari e Silvia Fassio, in collaborazione con Carrù, hanno centrato la vittoria salendo sul gradino più alto del podio. Prossima tappa a Padova il 25-26 aprile.