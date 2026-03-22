Dodecarun: Corsa di Primavera alla Pellerina

Corsa di Primavera al Parco della Pellerina , su un tracciato di 9,5 chilometri reso scivoloso dalla pioggia continua. Singolare l’andamento della prova maschile, guidata a lungo da un atleta fuori classifica: Ayoub Karym, iscritto alla non competitiva ma reduce dalla mezza maratona di Tamesana, in Marocco, vinta a metà febbraio in 1:01’59”. Alle sue spalle Mustapha Boussifi (Amici di Marcello) ha pagato a lungo un’incredibile distrazione iniziale, che lo ha portato a presentarsi sulla linea di partenza con un paio di minuti di ritardo rispetto al resto del gruppo. «Mi sono allontanato troppo nel riscaldamento – ha spiegato dopo la gara – E così ho dovuto inseguire: arrivare primo, oggi, è stato molto difficile. Il mio obiettivo per la stagione è una maratona di buon livello, diciamo sotto le 2 ore e trenta».

L’inseguimento si è concluso non lontano dal traguardo, favorito da una caduta di Karym, arrivato dolorante con una trentina di secondi di distacco. Boussifi, tagliato il traguardo, è tornato indietro per accompagnare il rivale verso la linea d’arrivo. Alle spalle del duo marocchino - in uno spazio di appena tre secondi - Fabio Lepore, Diego Arseniato e Alessandro Arnaudo. Quest’ultimo, con i 44 punti del quarto posto, ha consolidato la leadership nella classifica del circuito Dodecarun.

Più lineare l’andamento della prova femminile, dominata da Sofia Cafasso, vincitrice dell’edizione 2025 del circuito, Sofia, che si è trasferita in Emilia per allenarsi con Stefano Baldini, la settimana scorsa aveva portato il primato personale dei 10 km su strada a 34’58”. «Sto lavorando bene – ha detto – Baldini è un coach molto professionale, e i primi risultati cominciano a vedersi».

Il circuito Dodecarun comprende 21 tappe tra cross, strada (tra cui quattro prove certificate Fidal: tre sui 5 km e una mezza maratona) e pista (due gare). Altre quattro prove in pista daranno vita al Trofeo del Mezzofondo che darà punti Dodecarun con la sua classifica stabilita con criteri che verranno fissati da Fidal. Il vincitore e la vincitrice delle classifiche assolute riceveranno un gioiello del valore di 4.500 euro. Saranno premiati i primi venti e le prime venti delle due graduatorie, con gioielli del valore di 3500 euro (secondo posto), 2500 euro (terzo posto), 1500 euro (quarto-quinto posto), 1000 euro (sesto-decimo posto) e 500 euro (undicesimo-ventesimo posto). Sono previsti premi anche i primi cinque classificati di ciascuna delle dieci categorie maschili e femminili in gara (juniores-promesse-seniores, over35, over40, over 45, over50, over55, over60, over 65, over70 e over75) e per le venti società più numerose.

Prossima tappa domenica 12 aprile ad Alessandria, con la 5 km (certificata Fidal) di Alessandria Sud

Risultati

Uomini. 1. Mustapha Boussifi (Amici di Marcello) 30’42”; 2. Lepore (Giannonerunning) 32’50”; 3. Arseniato (Bio Correndo Avis) 32'51”; 4. Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 32’54”; 5. Fenoglio (Lib. Forno Sergio Benetti) 33’49”; 6. Caresio (Durbano Gas Energy) 34’23”; 7. Condio (Atl. Strambino) 34’23”; 8. Said Hachchach (Torino Road Runners) 35’20”; 9. Bianco (Runcard) 35’28”; 10. Amalfi (Swatt Club) 35’39”. Fuori classifica: Karym (Marocco) 31’10”.

Donne. 1. Sofia Cafasso (Calcestruzzi Corradini RE) 34’44”; 2. Gaiola (Atl. Pinerolo) 37’26”; 3. Cavalieri (Sisport) 37’59”; 4. Calcagno (Battaglio Cus Torino) 39’10”; 5. Gioia (Giannonerunning) 40’05”; 6. Busa (Sant’Orso AO) 42’44; 7. Botticelli (Atl. Susa) 42’45”; 8. Cefalù (Runcard) 42’58”; 9. Bouc (Grifoni GDF) 43’32”; 10. Joly (Cogne AO) 43’38”.

Classifica Dodecarun (dopo 3 tappe)

Uomini. 1. Alessandro Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 146 punti; 2. Caresio (Durbano Gas Energy Rivarolo) 106; 3. Bono (Pod. Robbiese) 80; 4. Laratore (Roata Chiusani) 62; 5. Spalla (Accademiatletica), Boussifi (Amici di Marcello) e Perardi (Sport Project VCO) 60; 8. Lepore (Giannonerunning) e Bonino (Futuratletica) 58; 10. Arseniato (Bio Correndo Avis) e Ferrato (Atl. Saluzzo) 56.

Donne. 1. Alessia Gaiola (Atl. Pinerolo) 112 punti; 2. Cavalieri (Sisport) 110; 3. Mocci (Bio Correndo Avis) 86; 4. Chiabrera (Brancaleone AT) 84; 5. Gioia (Giannonerunning) 82; 6. Rabbia (Brancaleone Asti) 74 punti; 7. Cafasso (Calcestruzzi Corradini RE), Gagliardi (Atl. Saluzzo), Zavanone (Brancaleone Asti) e Giusto (Atl. Pinerolo) 60.