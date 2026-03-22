ACUS RUN sfida la pioggia: corsa solidale per la Fondazione FARO

Oltre 700 iscritti , tra cui circa 100 bambini , hanno risposto all’invito della Fondazione FARO partecipando all’edizione 2026 della ACUS RUN , manifestazione sportiva all’insegna della solidarietà. L’iniziativa ha sostenuto il progetto “Protezione Famiglie Fragili”, impegnato a offrire risposte concrete ai bisogni emergenti di chi affronta situazioni di malattia, assistendo ogni anno più di 250 famiglie e garantendo loro supporto e vicinanza. Nonostante la pioggia battente, i partecipanti hanno affrontato con entusiasmo i tre percorsi previsti lungo il fiume Po: 5 e 10 chilometri per gli adulti e 1 chilometro dedicato ai più piccoli. Un clima tutt’altro che favorevole non ha scoraggiato gli atleti, trasformando la giornata in un momento di condivisione e forte spirito comunitario.

A tagliare per primo il traguardo è stato Andrea Audisio, atleta di Montà d’Alba, protagonista di una gara combattuta e resa ancora più impegnativa dalle condizioni meteo. Tra i partecipanti, però, il vero traguardo sembrava essere un altro. «L’energia che si respira oggi, che ci fa sorridere anche se siamo tutti fradici, è quella che serve a sostenere tutti i progetti della Fondazione FARO: metterla in circolo insieme è stimolo per la salute, oltre che solidarietà», è stato il commento condiviso da molti presenti.

Una giornata di sport, impegno e partecipazione, in cui la pioggia non ha spento l’entusiasmo, ma ha anzi rafforzato il valore di una comunità unita per una causa importante.