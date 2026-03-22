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ACUS RUN sfida la pioggia: corsa solidale per la Fondazione FARO

Oltre 700 iscritti, tra cui circa 100 bambini, hanno partecipato all’edizione 2026 della manifestazione sportiva all’insegna della solidarietà
2 min
ACUS RUN sfida la pioggia: corsa solidale per la Fondazione FARO

Oltre 700 iscritti, tra cui circa 100 bambini, hanno risposto all’invito della Fondazione FARO partecipando all’edizione 2026 della ACUS RUN, manifestazione sportiva all’insegna della solidarietà. L’iniziativa ha sostenuto il progetto “Protezione Famiglie Fragili”, impegnato a offrire risposte concrete ai bisogni emergenti di chi affronta situazioni di malattia, assistendo ogni anno più di 250 famiglie e garantendo loro supporto e vicinanza.
Nonostante la pioggia battente, i partecipanti hanno affrontato con entusiasmo i tre percorsi previsti lungo il fiume Po: 5 e 10 chilometri per gli adulti e 1 chilometro dedicato ai più piccoli. Un clima tutt’altro che favorevole non ha scoraggiato gli atleti, trasformando la giornata in un momento di condivisione e forte spirito comunitario.

A tagliare per primo il traguardo è stato Andrea Audisio, atleta di Montà d’Alba, protagonista di una gara combattuta e resa ancora più impegnativa dalle condizioni meteo. Tra i partecipanti, però, il vero traguardo sembrava essere un altro. «L’energia che si respira oggi, che ci fa sorridere anche se siamo tutti fradici, è quella che serve a sostenere tutti i progetti della Fondazione FARO: metterla in circolo insieme è stimolo per la salute, oltre che solidarietà», è stato il commento condiviso da molti presenti.

Una giornata di sport, impegno e partecipazione, in cui la pioggia non ha spento l’entusiasmo, ma ha anzi rafforzato il valore di una comunità unita per una causa importante.

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