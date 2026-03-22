Eurogymnica: i risultati del campionato interregionale Gold Allieve

Eurogymnica va a segno anche ad Arcore, sede dell'interminabile weekend di gara dove si è disputato il campionato interregionale Gold Allieve , zona tecnica 1 , cruciale nodo verso la finale del campionato italiano. Come tutti gli interregionali, anche quello in brianza era una gara con un alto coefficiente di difficoltà, un'agguerrita concorrenza soprattutto tra le "più grandi", le Allieve 5, la categoria del duo maravilha targato Eurogymnica.

Il consueto, cospicuo numero di atlete partecipanti, provenienti da Piemonte Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia, è stato ulteriormente incrementato, per il secondo anno, dal via libera all'accesso illimitato dalla fase regionale, sottoponendo le giurie ad un extra lavoro e massima concentrazione per molte ore, un impegno anche fisico che nulla ha da invidiare alle ginnaste in pedana.

Bravissima a spuntarla su tutte Denise Paradiso, che ha raccolto il testimone dalla compagna Arianna Cortese, anche lei vincitrice dell'oro lo scorso anno.

Divisa in tre manche, per un totale di 52 atlete, la gara si era subito messa bene per le ginnaste del presidente Luca Nurchi, con una più che risoluta Isabel Coconi Santoni balzata subito in testa alla classifica e capace di aumentare il distacco sulle inseguitrici di attrezzo in attrezzo. Il suo 23,700 da favola alle clavette, con un'esecuzione perfetta, rimane il punteggio più alto dei tre giorni di campionato, di tutte le categorie. 22,350 al cerchio e 21,700 alla palla sono risultati più che sufficienti per rimanere leader temporaneo con il totale di 67,750 fino quasi al termine, fino alla discesa in pedana della compagna Paradiso.

Denise, campionessa regionale in carica, non ha sbagliato un colpo, piazzando tre stoccate tutte intorno ai 23 punti. Alle clavette 23,400 e poi due top score, sia con il cerchio (23,250) che con la palla (22,950). Una costanza che ha premiato l'orbassanese che ha chiuso con 69,600 vincendo l'oro proprio davanti a Coconi. Lo scorso anno le due ginnaste, accompagnate in pedana da Federica Vaccaro e Silvia Marchese, erano terminate rispettivamente quarta e sesta. Il bronzo è andato a Nadiia Datsenko di Forza e coraggio Milano (66,900) ma molto interessante è stata la gara della terza EGirl in pedana, Ginevra Gallizia (cerchio 20,900, palla 20,650, clavette 21,350: totale 62,900).

Si ferma alla zona tecnica l'avventura delle più giovani ginnaste di Eurogymnica, Miriam Lo Presti, tra le Allieve 3.

Stella Carminati tra le Allieve 4 termina sesta e vede sfuggire per poco il pass per il nazionale. Alle sue spalle, tutte con prestazioni sufficienti e incoraggianti, Maria Sofia Rivera Castillo, Elisabetta Tomita, Alysea Bianco e Vittoria Capra.

La fase interregionale terminerà la prossima settimana, con la ZT1 Gold Junior e Senior dopodiché prenderanno il via tutti i campionati nazionali individuali, di tutte le categorie.