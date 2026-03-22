La Reale Mutua Basket Torino passa a Pistoia

Torna al successo la Reale Mutua Basket Torino , che espugna la LumoSquare superando l’ Estra Pistoia per 72-80 al termine di una gara condotta con autorità per lunghi tratti. I gialloblù, che arrivavano da sette sconfitte nelle ultime otto partite, ritrovano due punti fondamentali per dare ossigeno e fiducia in vista del rush finale di stagione (6 partite rimanenti nella regular season). Un successo costruito grazie a una buona circolazione di palla – certificata dai 20 assist di squadra – e da una serata positiva al tiro, in particolare da tre punti (un ottimo 12 su 21 in una voce statistica che era sempre stata un evidente punto debole per i gialloblù), che ha permesso a Torino di prendere il controllo del match già nel primo tempo e di toccare anche il +20 nella ripresa. Protagonisti offensivi MaCio Teague e Robert Allen, entrambi a quota 19 punti, con il primo decisivo nel terzo quarto con una serie di triple che ha indirizzato definitivamente la gara, mentre dalla panchina è stato prezioso l’impatto di Umberto Stazzonelli, che ha ritoccato il suo massimo stagionale a 12 punti. La squadra di coach Moretti ha trovato progressivamente ritmo e fiducia grazie alla condivisione del pallone e alla capacità di costruire buoni tiri, mantenendo poi il controllo della partita nonostante un calo di attenzione nel finale. Una vittoria che consente a Torino di allontanarsi ulteriormente dalla zona calda della classifica e, allo stesso tempo, di riagganciare il treno play-in con un bilancio di 13 vittorie e 17 sconfitte.

QUINTETTI INIZIALI

Pistoia: Saccaggi, Gallo, Anderson, Dellosto, Zanotti

Torino: Schina, Teague, Severini, Ghirlanda, Allen

Avvio di gara che vede Pistoia alla ricerca della conduzione del gioco sfruttando un’ottima partenza di Karvel Anderson, che sente di dover caricarsi sulle spalle l’attacco locale, ma Torino risponde prendendo ritmo dalla lunga distanza e trovando buona continuità in attacco con Allen e Teague per chiudere in vantaggio la prima frazione, nonostante qualche palla persa di troppo. Alla prima pausa i gialloblù sono avanti 20-23.

Nel secondo quarto Torino riesce a tenere alta la percentuale dall’arco, con un ottimo impatto dalla panchina di Stazzonelli che firma un parziale per il momentaneo massimo vantaggio gialloblù sul 21-33. Se da una parte Torino cerca di prendere sempre più fiducia, dall’altra Pistoia è in confusione e sconnessa in attacco, così la Reale Mutua può gestire e provare ad incrementare ulteriormente il gap. Alla pausa lunga gli uomini di coach Moretti sono avanti 31-46.

Alla ripresa, la Reale Mutua continua a gestire, anzi ad ampliare ulteriormente il gap, toccando anche il +20 grazie a un ispirato MaCio Teague: il prodotto di Baylor infila una serie di triple consecutive per consentire ai gialloblù di prendere il totale controllo della partita, mentre continua la serata negativa di Pistoia, che viene ulteriormente danneggiata dall’uscita del giovane Stoch per un infortunio che appare serio. All’ultima pausa, Torino conduce per 48-68.

La quarta frazione è di puro garbage time, con la Reale Mutua che non ha altro da fare se non gestire il vantaggio. Un calo di attenzione gialloblù consente a Pistoia di ricucire le distanze ma ciò non impedisce a Torino di ritrovare una vittoria fondamentale per dare fiducia e per iniziare al meglio questo rush finale di stagione. Finisce 72-80.

Coach Moretti nel postpartita: «Era una partita complicata dal punto di vista emotivo, tra due squadre in cerca di fiducia. Abbiamo faticato qualche minuto, poi ci siamo sciolti e abbiamo giocato un basket solido e attento, muovendo la palla e chiudendo con 20 assist che certificano la buona circolazione del pallone. Abbiamo costruito buoni tiri e questa volta la percentuale di realizzazione ci ha assistito, abbiamo un po' mollato psicologicamente in certe situazioni ma credo che la vittoria non sia stata in discussione».

Estra Pistoia - Reale Mutua Torino 72-80

Parziali (20-23, 11-23, 17-22, 24-12)

Estra Pistoia: Karvel Anderson 17 (0/2, 5/11), Lorenzo Saccaggi 13 (4/6, 0/2), Filippo Gallo 9 (3/4, 0/5), Gabriele Stefanini 9 (3/6, 1/4), Cosimo Flauto 7 (1/2, 1/1), Simone Zanotti 6 (1/4, 0/1), Federico Stoch 6 (2/2, 0/1), Nicolò Dellosto 3 (0/0, 1/4), Daniele Magro 2 (0/2, 0/0), Luca Ciocca 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 20 / 22 - Rimbalzi: 23 6 + 17 (Filippo Gallo 6) - Assist: 8 (Karvel Anderson, Filippo Gallo 2).

Reale Mutua Torino: Macio Teague 19 (2/6, 5/7), Robert Allen 19 (5/7, 1/2), Federico Massone 13 (3/8, 1/2), Umberto Stazzonelli 12 (2/4, 2/2), Giovanni Severini 6 (0/0, 2/3), Matteo Schina 6 (1/3, 1/3), Davide Bruttini 3 (1/4, 0/0), Lorenzo Tortu' 2 (0/1, 0/1), Matteo Ghirlanda 0 (0/1, 0/1), Marco Cusin 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 16 / 21 - Rimbalzi: 25 8 + 17 (Robert Allen, Davide Bruttini 6) - Assist: 20 (Macio Teague, Federico Massone 4).