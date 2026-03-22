La serata perfetta di Chapman vale la quarta vittoria di fila: il Derthona batte Cantù

Il protagonista assoluto della serata è Brekkott Chapman, che trova il massimo stagionale con 28 punti e una prova perfetta dal campo (7/7 dall'arco, 3/3 da due punti, 1/1 ai liberi). Ottimo anche l'apporto di Christian Vital (20 punti, 4/7 da tre) e Prentiss Hubb (17 punti, 5/9 dall'arco e 4 assist).

La vittoria con Cantù è la quarta consecutiva in LBA

Inizia bene il pomeriggio bianconero dalla lunga distanza, con due triple ravvicinate di Arturs Strautins e Justin Gorham. Fin da subito si fa sentire la battaglia sotto canestro tra Oumar Ballo e Dominik Olejniczak, che firma il 12-6 per i padroni di casa con 6:18 minuti da giocare. Il primo quarto della Bertram prosegue in controllo, allungando sul 24-13 con 2:10 sul cronometro. Le triple di Grant Basile ed Erick Green riportano Cantù in pressing: il Derthona chiude il primo quarto avanti 27-22.

Il secondo quarto ha tutto il volto di Brekkott Chapman: dopo un primo quarto da zero punti e meno di due minuti trascorsi sul parquet, il numero 7 del Derthona firma il suo season high stagionale in soli dieci minuti, segnando 14 punti prima dell'intervallo. Le triple di Chapman e la concretezza della difesa bianconera spingono i Leoni sul +17 (55-38) con due quarti ancora da giocare in Nova Arena.

L'orgoglio dell'Acqua S.Bernardo Cantù viene fuori all'inizio del secondo tempo, con otto punti consecutivi tra Giordano Bortolani e Riccardo Moraschini che riportano i brianzoli sotto 55-46 con 8:15 sul cronometro. Il Derthona, però, è solido e non subisce il colpo, ristabilendo un vantaggio consistente sul +15 (65-50) dopo una tripla che danza sul ferro di Prentiss Hubb. La straordinaria serata dal perimetro della Bertram prosegue con un'altra tripla di Hubb a fine terzo quarto, che vale il 73-55.

Premiato come MVP di febbraio in LBA, il playmaker americano si conferma infermabile ad inizio quarto quarto con due conclusioni dall'arco da capogiro per il +21 (79-58) della Bertram. Il finale di gara si conferma eccezionale soprattutto per Chapman, che mette a segno tre bombe consecutive per chiudere la propria serata con 28 punti ed il 100% dal campo. Gli ultimi minuti sono in assoluto controllo per i bianconeri, che trovano la quarta vittoria consecutiva in campionato.

Bertram Derthona Tortona - Acqua S.Bernardo Cantù 100-73

Parziali (27-22, 55-38, 73-55)

Tortona: Vital 20, Hubb 17, Gorham 9, Manjon 4, Pecchia, Chapman 28, Tandia, Baldasso, Strautins 7, Olejniczak 11, Biligha 4, Riismaa. All. Fioretti.

Cantù: Chiozza, Moraschini 5, De Nicolao 2, Ballo 11, Bortolani 8, Molteni, Sneed 11, Basile 14, Fevrier 13, Green 9, Gualdi, Okeke. All. De Raffaele.

Arbitri: Giovannetti di Bari, Pepponi di Perugia, Nicolini di Palermo.

Fioretti elogia tutta la Bertram: “Prova super di squadra. Chapman? Molto contento per la persona che è”

Il poker di successi in campionato è arrivato con il punto esclamativo con il +27 casalingo sull’Acqua S.Bernardo Cantù. Il successo per 100-73 della Bertram Derthona Tortona alla Nova Arena nel 23° turno di Serie A Unipol è stato molto vicino alla perfezione anche per il coach Mario Fioretti.

«Abbiamo giocato una super partita, grande energia e intensità sia in difesa che in attacco», è il suo esordio nella conferenza stampa dopo gara. «Siamo riusciti a controllare sia le loro situazioni di pick & roll che le loro situazioni di uno-contro-uno con efficacia, correndo con un buon ritmo quando ce n’è stata data l’opportunità. Abbiamo avuto una flessione all’inizio del terzo quarto, l’unico momento un po’ negativo della nostra partita. Per il resto è stata un’ottima prova di squadra, sono molto contento per Brekkott [Chapman], non solo è un ragazzo eccezionale ma un lavoratore incredibile e quando lavori i risultati arrivano. Bisogna essere onesti – continua -, non sempre si hanno percentuali al tiro da tre così alte come abbiamo avuto oggi, però anche con percentuali più basse, con quel dominio a rimbalzo che c’è stato, la partita sarebbe comunque andata nella direzione in cui è andata.»

Il 43-30 a rimbalzo è stata infatti un’altra chiave del largo successo: «Siamo stati molto fisici, Justin [Gorham] e Andrea [Pecchia] – ne stavo parlando anche prima in spogliatoio con i miei assistenti – hanno fatto una prestazione di grande presenza entrambi. In generale il fatto di aver trovato l’equilibrio tra dentro e fuori e tra corsa ed essere controllati quando non riuscivamo a correre sono stati un fattore a nostro favore. Ma fisicamente abbiamo fatto davvero il vuoto, anche su qualche errore commesso direi che due volte su cinque abbiamo preso rimbalzo d’attacco.»

I giornalisti tornano a sollecitare l’allenatore tortonese sulla prova perfetta di Chapman, con il suo immacolato 10/10 al tiro con 7 triple a segno per raggiungere i 28 punti e il 31 di valutazione: «Il segreto è la persona che è Brekkott e l’impegno che mette, unite ad una grande intelligenza cestistica, cioè capire dove mettere la palla, quando prendere un tiro. Ed è molto altruista. Abbiamo poi la fortuna che questo suo impegno migliora tutti in allenamento, perché abbiamo lui, Riismaa, che ha avuto cinquanta ruoli all’interno di questo gruppo ma ogni giorno arriva in allenamento con l’attitudine giusta, così come i due più giovani, Tandia e Josovic. Sono tutti ragazzi che ci permettono di arrivare alla domenica pronti.»