Mts Ser Santena domina al PalaSer contro Lessona

Vittoria da tre punti per la Mts Ser Santena che fra le mura amiche del PalaSer schianta con un netto 3 a 0 la formazione del Team volley Lessona dell'ex coach Bellagotti. Partita quasi perfetta per Destefanis e compagne, che conquistano tre punti fondamentali per la salvezza e raggiungono l'undicesimo posto, scavalcando di un punto la formazione di Luino che esce sconfitta dalla sfida contro Rivarolo. Ancora priva di Nardoianni, coach Demichelis schiera nel primo set Marino in palleggio, Di Blasi opposta, Destefanis e Vione in centro, Lancieri e Marchioni in banda, Lazzarin libero. Il parziale si gioca in perfetta parità e nessuna delle due formazioni riesce a distaccare l'altra fino al 13 pari, quando con il turno al servizio di Marino, che mette a segno anche un ace, le tigri santenesi schiacciano sull'acceleratore e passano avanti fino al 18 a 13.

Coach Bellagotti chiama un time out e cerca una reazione da parte delle sue ragazze, ma Destefanis e compagne sono molto ordinate in campo, in ricezione e difesa non cade praticamente nulla e nonostante le azioni si allunghino, si arriva presto alla fine del set sul 24 a 18. Ci pensa poi un attacco di Marino a chiudere il parziale per 25 a 18.

Nel secondo set coach Demichelis schiera la stessa formazione del primo. È però la squadra avversaria a portarsi in vantaggio nei confronti delle tigri santenesi per 13 a 11. L'allenatrice santenese chiama prontamente il time out dopo un paio di incertezze. Al rientro in campo è una fast di capitan Destefanis ad accorciare le distanze. Ancora una volta ci pensa Marino con il suo turno al servizio a pareggiare i conti e passare avanti per 14 a 17. La formazione santenese mantiene il vantaggio fino alla fine della frazione e sul 23 a 19 è un attacco di Lancieri sulle mani del muro a portare al set point la formazione santenese. Un errore in difesa della formazione biellese chiude il parziale per 25 a 19.

Nel terzo e decisivo set entra nella metà campo santenese la stessaformazione dei due precedenti e anche in questo caso si gioca punto a punto fino a metà set quando sul 13 pari, va al servizio il capitano delle tigri santenesi e con un parziale di tre punti si arriva sul 16 a 13. Da qui in poi la formazione ospite sembra ormai arrendersi al gioco delle padrone di casa e il parziale arriva sul 20 a 15. Con un attacco di Lancieri, un ace di Vione e un errore in difesa delle avversarie il parziale arriva sul 23 a 17. A mettere fine a tutte le ostilità ci pensa ancora una volta Lancieri con due tocchi a muro. (25 a 17).

Nel prossimo turno la Mts incontrerà la formazione del Lasalliano, attualmente seconda il classifica.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B2 FEMMINILE - GIRONE A - GIORNATA 20

MTS SER SANTENA VS TEAM VOLLEY LESSONA 3-0

Parziali (25/18 25/19 25/17)

MTS SER SANTENA: Lancieri 12, Vasca, Cadamuro, Vione 10, Venco, Nardoianni, Marino 6, Di Blasi 6, Marchioni 6, Destefanis (K) 14, Zapryanova, Frascella

Liberi: Lazzarin, Ponassi