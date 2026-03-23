Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Fitarco Piemonte: Campionato Italiano di Società 2026

Belforte del Chienti ha ospitato la XXIV edizione del Campionato Italiano a Squadre di Società
1 min
Fitarco Piemonte: Campionato Italiano di Società 2026

 

A Belforte del Chienti si è svolta la XXIV edizione del Campionato Italiano a Squadre di Società, organizzata dagli Arcieri del Medio Chienti con il supporto del Comitato Regionale FITARCO Marche.

Doppio secondo posto finale per gli Arcieri Iuvenilia.

In campo maschile, Alessandro Paoli (ricurvo), Davide Costantino (arco nudo), Fabrizio Aloisi (compound) e la riserva Mattia Corgiat Loia (compound) sono riusciti a tenere in bilico la sfida fino alla quarta e ultima volée per poi cedere con il punteggio di 7-6.
n campo femminile Tatiana Andreoli (ricurvo), Marina Seinera (arco nudo), Francesca Aloisi (compound) e la riserva Erica Sieva (arco nudo) dopo un inizio molto equilibrato nellla terza e penultima volée gli arcieri del Tugullio prendono il vantaggio che le vale la vittoria finale per 7-5.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS