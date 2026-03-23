Fitarco Piemonte: Campionato Italiano di Società 2026

A Belforte del Chienti si è svolta la XXIV edizione del Campionato Italiano a Squadre di Società, organizzata dagli Arcieri del Medio Chienti con il supporto del Comitato Regionale FITARCO Marche.

Doppio secondo posto finale per gli Arcieri Iuvenilia.

In campo maschile, Alessandro Paoli (ricurvo), Davide Costantino (arco nudo), Fabrizio Aloisi (compound) e la riserva Mattia Corgiat Loia (compound) sono riusciti a tenere in bilico la sfida fino alla quarta e ultima volée per poi cedere con il punteggio di 7-6.

n campo femminile Tatiana Andreoli (ricurvo), Marina Seinera (arco nudo), Francesca Aloisi (compound) e la riserva Erica Sieva (arco nudo) dopo un inizio molto equilibrato nellla terza e penultima volée gli arcieri del Tugullio prendono il vantaggio che le vale la vittoria finale per 7-5.