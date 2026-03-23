Club76: tutti i risultati del weekend

In Serie A1 le ragazze di coach Negro vincono 1-3 a Firenze contro il Bisonte, nei Playoff di Challenge (21-25, 15-25, 15-25).

In Serie B1 il Club76 Fenera Chieri cede 3-1 contro Cogne Aosta Volley (21-25, 26-24, 25-22, 25-20). Chieri perde la sfida con Aosta e torna a casa senza punti dopo avere vinto il primo set e avere conteso il secondo fino ai vantaggi. Complice la stanchezza e una minore attenzione nello scorrere dei set, la capacità di reazione delle ragazze di coach Milano è venuta meno. Da segnalare l’ottima prova di Arbore con 21 punti, seguita da Boufandar con 15 e Occelli con 9. Prossima gara in trasferta contro Alfieri Cagliari sabato 28 marzo alle 16.

In Serie B2 L’Alba Volley vince 3-0 contro Pallavolo Vallebelbo. Vittoria all'ultimo derby casalingo della stagione. Le “clubbine” mantengono così la terza posizione assoluta in classifica che a sei giornate dalla fine significherebbe, se mantenuta, Playoff. Prossimo impegno a Lessona, contro Teamvolley.

In U16 Regionale il Club76 L'Alba Volley si impone 3-0 su PVB Canelli Blu (25-16, 25-15, 25-22). Ottimo inizio di questa fase regionale per le ragazze di Alba, che vincono a punteggio pieno. Nonostante il risultato positivo, le albesi non sono riuscite però a mettere in campo il gioco di cui sono capaci.

In U16 Regionale il Club76 Playasti ha vinto 3-1 contro Monviso Volley Pinerolo (25-14, 25-23, 16-25, 26-24).

In Serie C il Club76 Playasti cede 3-0 su Villanova Volley (25-12, 25-22, 25-16). Contro la prima in classifica le biancoblù faticano tanto, ma quando riescono a giocare con ordine mettono in difficoltà l'avversario.

In Serie D il Club76 L'Alba Volley vince 3-1 su PVB Canelli Cime Careddu (26-24, 19-25, 25-23, 25-20). Scia positiva in questa fase di ritorno, le albesi aggiungono altri tre importanti punti alla classifica. Nei momenti di pressione e tensione, le ragazze sono riuscite a rimanere lucide, soprattutto nella gestione dei punti finali di set.

In U13 il Club 76 Fenera Chieri Gold vince 3-1 contro Lilliput Pallavolo (25-19, 25-22, 23-25, 25-16). Le “clubbine” si laureano campionesse provinciali U13 con una bella prestazione di squadra, dimostrando carattere nei momenti più delicati della gara. Ora un giorno di riposo per poi riprendere gli allenamenti in vista della fase regionale.

ALTRI RISULTATI

Venerdì 20 marzo

Prima Divisione F. C.T. Cuneo Asti Girone 1°/6° posto: Club 38.41 vs Rasero Teloni L’Alba Volley -Club76 Playasti 3-1

Prima Divisione F. C.T. Cuneo Asti Girone 7°/12° posto: Lab Travel Cuneo vs Club76 Playasti 3-1

Sabato 21 marzo

U14 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 13°/16° posto: ASD Centallo Volley vs Club76 Playasti 3-1

U12 F. C.T. Cuneo Asti 6vs6 Volley S3 Girone A: Club76 Playasti Blu vs PGS Jolly 3-0

U12 F. C.T. Cuneo Asti 6vs6 Volley S3 Girone A: PVB Canelli Bosca 12 vs Club76 Playasti 2015/16 3-0

Domenica 22 marzo

U18 F. C.T. Cuneo Asti Girone 9°/15° posto: Club76 Playasti vs ASD Centallo Volley 1-3

U16 F. C.T. Cuneo Asti Girone 13°/16° posto: Club76 Playasti vs Villanova Volley 0-3

U16 F. C.T. Cuneo Asti Girone 17°/24° posto: VBC Mercatò Savigliano vs Club76 MTS Santena 0-3

U13 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°/4° posto: Club76 Playasti Gold vs Mon.Vi. Bam Bianca 0-3

U13 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 9°/12° posto: Villanova & Mon.Vi. vs Club76 Playasti Bianca 3-2

U13 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 17°/20° posto: Volley Saluzzo vs Club76 Playasti Blu 2-3