Pinerolo Ghiaccio: i risultati del fine settimana

Due giornate vissute con grande intensità, dove impegno, grinta e spirito di squadra non sono mai mancati. I nostri ragazzi hanno dato tutto su ogni cambio, dimostrando ancora una volta quanto siano cresciuti durante questa stagione: non solo dal punto di vista tecnico, ma soprattutto per atteggiamento, determinazione e voglia di migliorarsi.

A loro va un grande applauso, così come a tutto lo staff e alle famiglie che li accompagnano in questo percorso fatto di sacrifici, emozioni e tante soddisfazioni.

La stagione non è però ancora finita: all’orizzonte ci sono ancora diversi appuntamenti importanti.

Testa alta e pronti a dare tutto anche nei prossimi appuntamenti. E adesso via, ai tornei di categoria