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Pinerolo Ghiaccio: i risultati del fine settimana

Ultimi appuntamenti stagionali per i nostri piccoli Storm U12 e U10, scesi in pista tra sabato e domenica per il loro ultimo concentramento
1 min
Pinerolo Ghiaccio: i risultati del fine settimana

 

Due giornate vissute con grande intensità, dove impegno, grinta e spirito di squadra non sono mai mancati. I nostri ragazzi hanno dato tutto su ogni cambio, dimostrando ancora una volta quanto siano cresciuti durante questa stagione: non solo dal punto di vista tecnico, ma soprattutto per atteggiamento, determinazione e voglia di migliorarsi.

A loro va un grande applauso, così come a tutto lo staff e alle famiglie che li accompagnano in questo percorso fatto di sacrifici, emozioni e tante soddisfazioni.
La stagione non è però ancora finita: all’orizzonte ci sono ancora diversi appuntamenti importanti.

Testa alta e pronti a dare tutto anche nei prossimi appuntamenti. E adesso via, ai tornei di categoria

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

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