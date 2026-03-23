Bertram Derthona Tortona prepara la sfida con Dolomiti Energia Trentino: aperta la vendita dei biglietti

Derthona Basket comunica che è aperta la vendita dei biglietti per la prossima sfida casalinga della Bertram Derthona Tortona con la Dolomiti Energia Trentino, in programma domenica 12 aprile alle ore 18 alla Nova Arena per la 26ª giornata di Serie A Unipol.
PREZZI - Di seguito il costo dei tagliandi nei diversi settori:
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SETTORE
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NOME SETTORE
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PREZZO INTERO
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PREZZO RID. (U18 e Ov.65)
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UNIVERSITARI
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A3
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Parterre Silver
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70 €
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49 €
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A7-A9
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Parterre Derthona
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55 €
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38 €
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A2-A4
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Parterre Bianconero
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55 €
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38 €
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A10
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Parterre Laterale Derthona
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45 €
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32 €
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A1-A5
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Parterre Laterale Bianconero
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45 €
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32 €
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B2-B3-B4
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Tribuna Bianconera
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24 €
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17 €
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17 €
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B7-B8
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Tribuna Derthona
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24 €
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17 €
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17 €
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B6-B9
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Tribuna Laterale Derthona
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24 €
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17 €
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B1-B5
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Tribuna Laterale Bianconera
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24 €
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17 €
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G1-G2-G3
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Curva Derthona
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14 €
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10 €
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G4
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Curva Sud Ospiti
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14 €
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10 €
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G6
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Galleria Ospiti
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24 €
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17 €
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Tre le modalità d’acquisto:
- online su derthonabasket.vivaticket.it
- presso il Derthona Basket Store di Via Carducci 11 a Tortona, nei seguenti giorni e orari settimanali di apertura:
• martedì: 16:30 - 19:00
• mercoledì: 10:00 - 12:30, 16:30 - 19:00
• giovedì: 16:30 - 19:00
• venerdì: 16:30 - 19:00
• sabato: 10:00 - 12:30, 16:30 - 19:00
- presso la biglietteria della Nova Arena nel pomeriggio del giorno gara, in caso di biglietti ancora disponibili.
I tagliandi per il settore ospiti possono essere comprati entro le ore 19 del giorno antecedente la gara, sabato 11 marzo.
Per gli studenti universitari, l'acquisto dei biglietti in Tribuna a prezzo ridotto è possibile solo recandosi presso il nostro Store presentando il libretto universitario.