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Bertram Derthona Tortona prepara la sfida con Dolomiti Energia Trentino: aperta la vendita dei biglietti

Appuntamento il 12 aprile alle ore 18 alla Nova Arena per la 26ª giornata di Serie A Unipol
6 min
Bertram Derthona Tortona prepara la sfida con Dolomiti Energia Trentino: aperta la vendita dei biglietti

Derthona Basket comunica che è aperta la vendita dei biglietti per la prossima sfida casalinga della Bertram Derthona Tortona con la Dolomiti Energia Trentino, in programma domenica 12 aprile alle ore 18 alla Nova Arena per la 26ª giornata di Serie A Unipol.

PREZZI - Di seguito il costo dei tagliandi nei diversi settori:

SETTORE

NOME SETTORE

PREZZO INTERO

PREZZO RID. (U18 e Ov.65)

UNIVERSITARI

 

A3

 

Parterre Silver

 

70 €

 

 

49 €

 

 

A7-A9

Parterre Derthona

55 €

38 €

 

A2-A4

Parterre Bianconero

55 €

38 €

 

A10

Parterre Laterale Derthona

45 €

32 €

 

A1-A5

Parterre Laterale Bianconero

45 €

32 €

 

B2-B3-B4

Tribuna Bianconera

24 €

17 €

17 €

B7-B8

Tribuna Derthona

24 €

17 €

17 €

B6-B9

Tribuna Laterale Derthona

24 €

17 €

 

B1-B5

Tribuna Laterale Bianconera

24 €

17 €

 

G1-G2-G3

Curva Derthona

14 €

10 €

 

G4

Curva Sud Ospiti

14 €

10 €

 

G6

Galleria Ospiti

24 €

17 €

 

 

Tre le modalità d’acquisto:

- online su derthonabasket.vivaticket.it 
- presso il Derthona Basket Store di Via Carducci 11 a Tortona, nei seguenti giorni e orari settimanali di apertura:

    • martedì: 16:30 - 19:00
    • mercoledì: 10:00 - 12:30, 16:30 - 19:00
    • giovedì: 16:30 - 19:00
    • venerdì: 16:30 - 19:00
    • sabato: 10:00 - 12:30, 16:30 - 19:00

- presso la biglietteria della Nova Arena nel pomeriggio del giorno gara, in caso di biglietti ancora disponibili.

I tagliandi per il settore ospiti possono essere comprati entro le ore 19 del giorno antecedente la gara, sabato 11 marzo.
Per gli studenti universitari, l'acquisto dei biglietti in Tribuna a prezzo ridotto è possibile solo recandosi presso il nostro Store presentando il libretto universitario.

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