Una tripla allo scadere condanna GRANTORINO contro Arezzo

Un'altra sconfitta agli sgoccioli frena la corsa di GRANTORINO nel campionato di Serie B Interregionale. La sfida andata in scena al Palasport Estra di Arezzo si è chiusa per 84-81 in favore di Centro Tecnico BM Aretina. A decidere un incontro di grande equilibrio è stata una tripla allo scadere di Toia, che ha regalato agli aretini una vittoria sudatissima. A GRANTORINO non sono bastati il season high di Zumstein (23 punti) e una prestazione di squadra positiva, con cui i gialloblù di coach Comazzi hanno tenuto in bilico la sfida fino alla fine.

LA GARA

L'avvio del match sorride alla squadra di casa. Dopo un avvio equilibrato, in cui i gialloblù restano in scia (17-17), gli aretini si dimostrano più incisivi in attacco. Cazzanti e Corradossi firmano il primo break della sfida (8-0) che consente ad Arezzo di chiudere avanti il primo periodo (25-17). Il buon momento dei toscani prosegue e la squadra di coach Fioravanti trova più volte la via del canestro nei primi tre minuti, volando sul provvisorio +16. Sul finire del primo tempo arriva la reazione di GRANTORINO: Milone va a segno dopo il timeout, poi sono Grillo e Zumstein a ridurre il distacco nel punteggio. I due punti di Barla valgono il 44-38che manda le squadre alla pausa lunga.

Al rientro dagli spogliatoi la squadra di coach Comazzi continua a colpire con buone soluzioni. Arezzo conserva la leadership nei primi minuti grazie al contributo di Tersillo, ma il finale di terzo quarto premia GRANTORINO che aggancia i toscani con la tripla di Bossola e va in vantaggio con Milone (52-53). Le due realizzazioni di Bossola certificano il +4 con un periodo ancora da giocare (58-62). Nell'ultimo quarto Ficetti guida il tentativo di fuga, ma Pelucchini tiene Arezzo in scia firmando il pareggio (66-66). Il finale è una sfida punto a punto: se Arezzo torna avanti sul +4, i gialloblù reagiscono con Zumstein e la realizzazione di Barla dell'81-81. Sulla sirena, la tripla di Toia dà infine ragione agli aretini: la sfida si chiude 84-81.

IL PROSSIMO MATCH

GRANTORINO tornerà in campo sabato 28 marzo. Al Palaeinaudi di Moncalieri i gialloblù ospiteranno Computer USE Scotti Empoli con palla a due alle 20:15.

TABELLINI

Centro Tecnico BM Aretina - GRANTORINO Basketball Draft 84-81

Parziali (25-17, 19-21, 14-24, 26-19)

Centro Tecnico BM Aretina: Pelucchini 16, Tersillo 16, Toia 6, Ghini 2, Pieri ne, Corradossi 4, Zanini 21, Lemmi 5, Raguzzi ne, Francesconi ne, Cazzanti 14, Vagnuzzi. All. Fioravanti

GRANTORINO Basketball Draft: Bertaina 3, Bossola 10, Milone 12, Zumstein 23, Ficetti 10, Losito, Fracasso 6, Grillo 7, Obaseki, Barla 10, Mancino. All. Comazzi