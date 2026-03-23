Hit Ball: Asti KT sfrutta al meglio il fattore campo, tre vittorie sulle squadre Orbassanesi

Giornata di festa per l’hit ball astigiano che torna a far rimbalzare la palla fra le mura cittadine grazie all’ASD Rainbow Planet e alla sua squadra Asti KT che al Centro Sportivo “Salvatore Corso” ha ospitato le gare di serie C1 UISP della quinta giornata. A tenere testa agli “Alfieri” in questo primo e unico appuntamento locale della stagione sono le tre realtà della Polisportiva Oratorio Orbassano: Orba in Black, Orbahit e Purple Hit con quest’ultima unica vera rivale per la vittoria finale di questa categoria.

Ad aprire le danze, sotto gli occhi del sindaco Maurizio Rasero presente fra il numeroso pubblico di ambo le parti, troviamo Asti KT e Orbahit, la squadra che più di tutte ha messo in crisi capitan Goi e compagni nel girone di andata, considerata la vincitrice morale di quell’incontro terminato 59-72 a favore di Asti.

I padroni di casa, memori di questo aspetto, partono con un quintetto di veterani composto da Biletta, Goi, Meluso, Pellitteri e Rinaldi, consci che agli avversari bisogna lasciare pochissimi margini di manovra per non essere messi in scacco anche in questa sfida di ritorno.

Una strategia vincente che regala alla fine del primo tempo un parziale di 24-2 per gli astigiani.

A facilitare questo risultato è la fatica di Orbahit nel prendere le misure del campo, molti infatti i tiri fuori misura: di certo non ha aiutato essere la prima squadra torinese a testare il nuovo impianto ricavato dall’ex-bocciofila del Nuovo Circolo Nosenzo.

Gli astigiani ne approfittano, prendono il largo e inseriscono le nuove leve, portando a casa la vittoria col risultato di 63-19, con gli orbassanesi capaci comunque di pareggiare il terzo parziale (9-9) e dimostrando che con una precedente esperienza in questa struttura avrebbero giocato una gara completamente diversa.

Nella seconda sfida della giornata vediamo il primo derby orbassanese di questa domenica con Purple Hit che incrocia i bracciali con Orba in Black.

Nel primo tempo vediamo i favoriti Purple faticare nel contenere “fratellini in black” ottenendo un parziale a proprio sfavore di 20-11.

Purtroppo la differenza di caratura fra le due orbassanesi si sente e, agguantato il sorpasso alla fine della ripresa, Purple Hit assesta negli ultimi quindici minuti la zampata vincente che li porta sul 69-53 finale.

La terza gara in programma è il big match fra Asti KT e Purple Hit con gli orbassanesi costretti non solo a vincere per rimettersi in corsa per l’oro ma anche a lasciare indietro gli avversari di oltre 36 punti poiché, a parità di punti in classifica e di vittorie negli scontri diretti, prevale la squadra con la migliore differenza punti.

Orbassano schiaccia sull’acceleratore ma Asti KT si difende bene e si aggiudica il primo tempo per 34-24 grazie anche a due bombe da 3 punti di Pellitteri. Nel secondo tempo Purple mantiene la media con 23 punti fatti, mentre Asti abbassa leggermente (29), ma si va al secondo riposo con un bel +16 che permette in questo caso il cambio Andrea Biletta per Francesco Roggero, giovane classe 2010 recentemente introdotto nelle file astigiane che ben figura contro avversari decisamente più esperti.

Asti KT cambia modulo col playmaker in zona d’attacco, schierando nell’occasione Pellitteri invece del solito Rinaldi, e i viola, per la prima volta nella loro carriera, non si fanno abbattere dal risultato sfavorevole iniziando a macinare punto su punto una rimonta che li porta a 76-70, trascinati da un incontenibile Alessandro Bruno che riceve gli applausi anche del tifo casalingo.

Nell’ultimo cambio campo Roggero lascia posto all’altro 2010, Artur Szlachetka, mentre Rinaldi passa davanti e Pellitteri torna in difesa, mossa che aumenta sia la potenza di attacco che la difesa astigiana e riporta il risultato su un distacco più sicuro, fino al punteggio finale di 81-72, terminato con l’ovazione del numeroso pubblico.

Nella quarta gara della giornata troviamo il secondo derby orbassanese con OrbaHit vittorioso su Orba In Black per 83-50 grazie ad un secondo tempo cinico che li ha visti maturare un parziale di 27-6 a proprio favore, dimostrando di aver preso finalmente le misure riuscendo a centrare la porta senza troppi problemi.

Per ottimizzare il calendario le otto compagini della Serie C1 sono divise in cinque distretti, ognuno composto da due squadre della stessa società tranne il distretto di Asti che è stato per forza di cose accoppiato a Orba In Black; per evitare quindi un’ulteriore trasferta a queste due squadre, a fine giornata si è disputato anche il cosiddetto “derby di distretto” tra Asti KT e Orba In Black.

Entrambe alla terza gara nel giro di poche ore, le due formazioni sono apparse visibilmente provate sul piano fisico ma sono riuscite comunque a rispettare la sfida, senza esclusione di colpi. A fare la differenza in questo frangente sono stati Roggero e Szlachetka, il primo in difesa e nel recupero dei palloni vaganti, il secondo in attacco, una vera spina nel fianco della difesa avversaria capace di segnare 20 punti individuali: i giovani astigiani sono quindi riusciti a dare ai compagni quella freschezza e alternativa utile per vincere la sfida col risultato di 69-54.

Al terzo team orbassanese, nato quest’anno, rimane la soddisfazione di aver giocato alla pari sia i primi quindici minuti (25-23) che l’ultima frazione di gioco (parziale 32-28), reggendo bene nel complesso contro una corazzata dalla ventennale esperienza in questa disciplina.

Alla luce di questi risultati Asti KT è primo a 33 punti dopo 11 gare, unica squadra a punteggio pieno in questa Serie C1 UISP hit ball. Al secondo posto troviamo Purple Hit con 24 punti ottenuti dopo 10 partite e al terzo posto resiste Overhit con 18 punti su 9 incontri all’attivo. OrbaHit aggancia Golden Hunter al quarto posto con 15 punti in 8 gare giocate contro le 9 del team torinese. Molto distaccati da loro troviamo Goliath a 6 punti ottenuti dopo 10 match giocati mentre a chiudere la classifica c’è il duo Giasthit e Orba In Black con 3 punti in 10 e 11 incontri disputati rispettivamente.

Per il team della A.S.D. Rainbow Planet il prossimo appuntamento di campionato è il 19 aprile nel prestigioso impianto della Hit Ball Arena di corso Lombardia a Torino dove incontrerà le lanciatissime Golden Hunters e Overhit: agli astigiani basteranno tre punti per ottenere la matematica certezza del primo posto e quindi della vittoria in campionato, con una giornata di anticipo rispetto alla gara finale prevista per domenica 3 maggio sempre all’Arena, al cui termine si svolgeranno le premiazioni.