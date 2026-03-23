Paffoni Fulgor Basket Omegna: rimonta sfiorata, vince Treviglio

Si interrompe a Treviglio la striscia positiva della Paffoni Fulgor Basket Omegna. Al PalaFacchetti i padroni di casa della TAV si impongono 77-68 in uno scontro diretto fondamentale per la corsa playoff, ma i rossoverdi escono a testa altissima dopo una rimonta che li aveva riportati in parità a 5 minuti dalla fine.

LA PARTITA

Avvio complicato per Omegna: Treviglio parte forte con Reati e Marcius protagonisti, costruendo un primo quarto da 26-19 che mette subito in salita la gara per i rossoverdi. La Fulgor fatica a trovare ritmo offensivo e i padroni di casa, precisi dall'arco con Reati (2 triple) e Restelli, toccano il +14 (42-28) a metà secondo quarto.

Coach Eliantonio prova a scuotere i suoi con un timeout, ma Treviglio controlla senza problemi e va all'intervallo avanti 42-32.

La reazione rossoverde arriva nel terzo quarto. La Fulgor alza l'intensità difensiva e con Brekic, Trapani e Piccirilli inizia a rosicchiare punti. Il parziale di 18-24 riapre completamente la partita: Omegna torna a -4 (60-56 al 30') e il PalaFacchetti si fa improvvisamente silenzioso.

L'ultimo quarto è un thriller. I rossoverdi continuano a spingere: Trapani segna canestri pesantissimi, Brekic trova la tripla del 65-65 al 35' e la partita è completamente riaperta. Ma proprio nel momento decisivo, Treviglio trova le giocate che contano: Restelli dalla lunga distanza (tripla del 65-61), Taflaj ai liberi e Marcius sotto canestro costruiscono il break decisivo. L'ultimo assalto della Fulgor non basta: Treviglio gestisce con lucidità e chiude 77-68.

Una sconfitta che brucia ma che non cancella quanto di buono fatto nelle ultime settimane. La Paffoni resta in piena corsa playoff e dovrà ripartire subito concentrata sul prossimo impegno casalingo.

La squadra tornerà al PalaCipir dopo il turno di riposo, il 4 aprile contro Fiorenzuola Bees.

Tabellino

TAV Treviglio Brianza Basket – Paffoni Fulgor Basket Omegna 77-68

Parziali (26-19, 16-13, 18-24, 17-12)

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Marko Brekic 20 (4/10, 3/6), Emanuele Trapani 19 (6/9, 1/4), Axel Piccirilli 9 (4/5, 0/0), Jacopo Balanzoni 8 (4/11, 0/0), Giacomo Baldini 5 (1/2, 0/3), Michele Antelli 5 (2/3, 0/1), Michael Sacchettini 2 (1/6, 0/0), Federico Casoni 0 (0/1, 0/1), Alessandro Voltolini 0 (0/0, 0/1), Kalyan Angelori 0 (0/0, 0/0), Manuel Dimeco 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 17 - Rimbalzi: 26 8 + 18 (Federico Casoni 6) - Assist: 17 (Emanuele Trapani 7)