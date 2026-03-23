Autosped BCC Derthona: Countdown per i Playoff Scudetto

Tutto pronto per l'avvio dei Playoff Scudetto dell'Autosped BCC Derthona, momento culmine di una stagione emozionante. Nella sua seconda stagione in A1, infatti, la squadra guidata da coach Orazio Cutugno, ha raggiunto il quarto posto nella stagione regolare e si è guadagnata una impronosticabile finalissima di Coppa Italia, disputata alla Novarena della Cittadella dello Sport di Tortona, davanti a 3500 spettatori, uscendo sconfitta solo negli ultimi minuti, contro le campionesse d’Italia del Famila Wuber Schio.

Da mercoledì le "Giraffe" allenate da coach Cutugno saranno impegnate nella fase più calda della stagione, partendo dai Quarti di Finale contro il Geas Sesto San Giovanni, squadra temibile che ha terminato la stagione regolare al quinto posto, immediatamente alle spalle del BCC Derthona.

"SHARE THE BALL", il claim dei Playoff Scudetto 2026: un comando tecnico che diventa manifesto collettivo

Per accompagnare giocatrici e tifosi in questa avventura playoff, Autosped BCC Derthona ha scelto uno slogan molto significativo: "SHARE THE BALL". Questo claim non è solamente un consiglio tecnico che gli allenatori offrono per enfatizzare l'importanza del gioco di squadra, ma rappresenta un vero e proprio manifesto di valori condivisi: la palla è il filo che lega ogni giocatrice, ogni tifoso, ogni angolo del territorio a questa straordinaria avventura.

COSA SIGNIFICA "SHARE THE BALL"

1. Gioco Collettivo: La palla rappresenta il significato più profondo della comunicazione in campo. Condividere la palla significa abbracciare il concetto di gioco di squadra, dove ogni giocatrice gioca un ruolo cruciale e il successo risiede nell’abilità di collaborare invece di cercare il singolo exploit individuale. È nell’azione corale che si crea la vera magia del basket.

2. Fiducia Reciproca: Passare la palla richiede coraggio. Ogni passaggio della palla simboleggia un atto di fiducia reciproca. Le giocatrici devono credere l’una nell’altra, supportarsi nei momenti decisivi e fare scelte coraggiose. La fiducia non solo migliora le performance sportive, ma costruisce anche la coesione del gruppo, elemento fondamentale in una competizione così intensa.

3. Valorizzare Ogni Talento: Condividere il gioco implica la valorizzazione delle qualità di ogni membro della squadra. Ogni giocatrice ha abilità e potenzialità uniche; "SHARE THE BALL" è un invito a far sì che queste caratteristiche emergano, creando opportunità per tutti. È un invito a giocare per il team, garantendo che nessuna singola voce sia trascurata.

4. Una Comunità Intera: Infine, "SHARE THE BALL" trascende il campo, coinvolgendo anche i tifosi e la comunità. È un forte richiamo ad interagire, supportandosi a vicenda e vivendo l’esperienza del basket come un grande spettacolo collettivo. Tutti, dalle giocatrici ai sostenitori, possono sentirsi parte di una stessa grande avventura, dove ogni passaggio rappresenta un legame tra la squadra e il suo pubblico.

LE T-SHIRT UFFICIALI DI "SHARE THE BALL"

Per celebrare questo momento, saranno disponibili, per i tifosi che assisteranno a Gara 1 dei playoff insieme alle Giraffe alla Cittadella dello Sport, le t-shirt ufficiali dei Playoff Scudetto 2026 con il tema "Share the Ball".

Dettagli Gara 1

- Data: 25 Marzo 2026

- Luogo: Cittadella dello Sport di Tortona

- Orario: 20:30