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S.G. Concordia: le gare del weekend

Arianna Milanese vola ai Nazionali Gold Allieve 2026, conquistando il pass ad Arcore con la S.G. Concordia. Tre giorni di gara tra le migliori ginnaste del Nord-Ovest, protagoniste della fase regionale
4 min
S.G. Concordia: le gare del weekend

A difendere i colori della S.G. Concordia sulla pedana Nazionale del Campionato Individuale Gold Allieve 2026 sarà ancora una  volta la giovanissima Arianna Milanese, che è riuscita nella difficile  impresa di conquistare l’ambito pass per la  fase Nazionale nel Campionato Interregionale Individuale Gold  ZT1, svoltosi nel weekend scorso ad Arcore.

Una lunga competizione durata tre giorni, dove si sono confrontate  le  migliori ginnaste di Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia, giunte dalla  fase Regionale. Qui, attraverso una maglia molto stretta, ci si giocava  l’ammissione alla  fase Nazionale, riservata alle ginnaste salite sul podio delle cinque Zone Tecniche, a cui si aggiungerà un numero di ginnaste ricavate dalle classifiche unificate delle Zone Tecniche, per arrivare a 24 in totale.

Cinque le ginnaste che  hanno rappresentato la Concordia  nelle diverse categorie, in una gara stimolante ed appassionante, decisamente “in salita”, visto il livello delle partecipanti e la selezione severa. A bordo pedana, le tecniche Clara Shermer, Selene Osti e Marica Osti.

Nelle Allieve 2, con 47 atlete in gara, sono scese in pedana Arianna Milanese, Alice Di Stefano e Diana Tuccini presentando, come da programma, l’esercizio al corpo libero ed alla fune. 

Arianna, Campionessa del Piemonte in carica nella sua categoria, anche sulla pedana lombarda si è distinta per il suo “marchio di fabbrica”: un mix di carattere, precisione tecnica e capacità interpretativa che ha  catturato la giuria, conquistando l’Argento con il punteggio di 37.000, a soli 0,050 dall’Oro, e puntando dritta al Nazionale.

Una  prestazione di alto livello anche  per Diana, che con due esercizi caratterizzati da un’ interpretazione armoniosa e puntuale, si è classificata al 9° posto con il punteggio di 34.250

Per Alice una gara purtroppo frenata dall’emotività, con una serie di piccole  incertezze diffuse, che lascia comunque vedere margini di crescita  importanti.

Nelle Allieve 3, con 42 ginnaste in gara, per la Concordia è scesa in pedana Giorgia Costa, con gli esercizi a fune e cerchio. Due belle prove per la  ginnasta chivassese, caratterizzate da personalità e precisione, compromesse entrambe da un errore sul finale, che ha pregiudicato il punteggio complessivo, costando diverse posizioni in classifica, e fermando Giorgia al 18° posto.

Nelle Allieve 5, con ben 52 concorrenti  su una  pedana altamente competitiva, con ginnaste di spicco del panorama interregionale, è scesa Lidia Amicone, con gli esercizi al cerchio, alla  palla ed alle clavette. Una prova di spessore, con buona padronanaza tecnica, anche se incrinata da alcune sbavature, ha ottenuto un punteggio complessivo di 60.000, ponendo la ginnasta chivassese al 20° posto.

Domenica 22, a Vezza d’Alba, per il settore Silver si è svolta la  Prova Regionale del Campionato Individuale Silver LB2, dove Sofia Rodriguez, nelle Senior 1, si è classificata al 4° posto.

Per la presidente Zenti il bilancio del weekend parla chiaro «Terminiamo la  fase di Zona Tecnica dell’Individuale Gold Allieve con un podio prestigioso che  brilla nel palmares societario, l’ammissione al Nazionale e una  serie di piazzamenti di rilievo nella prima  metà della classifica. Risultati che confermano la bontà del lavoro svolto, in un contesto interregionale così competitivo».

Dalle prossime  settimane prenderanno il via le  fasi Nazionali dei diversi Campionati.

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