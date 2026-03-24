Campus vince sulla sirena al supplementare a Genova

Grande vittoria della formazione U19 di Campus! Nel big match di giornata con lo scontro tra le seconde in classifica, la formazione albese sbanca il campo ligure e continua in solitaria la rincorsa alla capolista Vado.

La partita

Nel girone Interregionale, Campus affronta la terza giornata di ritorno, in una delle sfide più dure, contro My Basket Genova, formazione che condivide con gli albesi il secondo posto del girone, con sei vittorie e due sconfitte. La capolista Vado nel girone d’andata ha subito una sola sconfitta, proprio contro Genova. All’andata la gara regalò grandi emozioni, con i genovesi vicinissimi al successo a Corneliano, prima della tripla di Moschini che portò il match ai supplementari, poi vinti dai padroni di casa con canestro sulla sirena di Orrù.

La sfida parte subito in equilibrio (22-21 dopo 10 minuti), che non si spezzerà davvero fino all’ultimo secondo. La Novipiù guadagna qualche punticino di vantaggio a metà gara, ma nel terzo periodo incassa un pesante 19-9 e all’alba dell’ultimo periodo i liguri guidano: 60-54.

Genova allunga ancora fino al 65-56 che sembra indirizzare la gara. 0-9 piemontese e si entra negli ultimi minuti sul 65-65. Genova avanti fino al 71-70, poi arriva il sorpasso a 20 secondi dalla sirena. Sul ribaltamento di fronte giocata da tre punti (74-72). Restano 13 secondi agli albesi, a 3 secondi viene scoccata una tripla che però esce, Serafini è reattivo e tira subito da 5 metri e segna (74-74): supplementari!

Manco a dirlo, si prosegue a braccetto fino alla fine. Campus avanti 85-87, Genova pareggia a pochi secondi dalla fine (87-87), ma all’ultimo assalto è ancora Serafini a segnare: vince Campus 87-89!

My Basket Genova-Novipiù Campus Piemonte 87-89

Parziali (22-21, 19-24, 19-9, 14-20, 13-15).

Campus: Moschini 6, Orrù 8, Maffiola 9, Coucourde, Serafini 21, De Carolis 8, Gandolfo 12, Nastasi 25.