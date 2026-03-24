Pallamano Derthona, il cuore non basta: sconfitta a Cassano Magnago

Serie B: Cassano Magnago – A.S.D. PALLAMANO DERTHONA 31-27

Primo tempo con difese serrate e attacchi aggressivi da parte di entrambe le squadre. Solo un momentaneo calo dei padroni di casa permette ai Leoni di portarsi avanti di tre gol. Ci vuole tutto il resto del parziale, ma il Cassano riesce a recuperare e a chiudere sul 14 a 13.

All’inizio della ripresa, una doppia sospensione per due minuti a Cavo e Nasufi taglia le gambe ai tortonesi, che subiscono un parziale di 3 a 0. Nonostante la prova di carattere i tentativi di rimonta si infrangono contro una difesa lombarda sempre fresca, per via delle ampie rotazioni. Negli ultimi dieci minuti la fatica si fa sentire e il recupero diventa impossibile. Punteggio finale 31 a 27.

A fine partita, coach Affricano ha analizzato così la prova dei suoi:

«Finché abbiamo retto fisicamente ce la siamo giocata, poi un doppio 2′ ad inizio del secondo tempo ci ha fatto subire un parziale di 3 a 0 che non siamo più riusciti a gestire e a recuperare. Siamo calati al tiro sottoporta per mancanza di lucidità. Non riuscivamo più a creare superiorità per mancanza di gambe e abbiamo iniziato a fare fatica nella costruzione. Loro avevano anche una panchina lunga con rotazioni dello stesso livello. Siamo stati bravi a reggere per 50 minuti. Abbiamo dato tutto quello che potevamo.»

In campo per la Pallamano Derthona: Alessandro Barreca, Carlo Bottazzi, Dennis Caracciolo, Andrea Cumerlato, Edoardo Gobbo, Alberto Losacco, Tommaso Medicina, Johnathan Nasufi, Samuele Trovato, Lorenzo Verna, Alessandro Vercelli, Vinicius Vieira Bertolucci, Mirco Zanone. Coach Marco Affricano, vice Fabio Bottiroli.

Prossimi impegni: la formazione di Serie B gioca la prima di tre partite in casa il prossimo 11 aprile, alle ore 18.00, contro il Crenna.