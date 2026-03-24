Bea Chieri: il ritmo TTB fa la differenza, il derby va a Pino

Sabato 21 marzo, per la ventottesima giornata di Serie C Interregionale, va in scena un derby ricco di emozioni. Sul parquet di Moncalieri, il Torino Teen Basket supera BEA Chieri per 80-77, al termine di una sfida che ha visto i padroni di casa tentare la fuga decisiva nel terzo periodo e i Leopardi rendersi protagonisti di un reazione d’orgoglio nei minuti finali, fermandosi a un passo dall’aggancio.

LA GARA

L’avvio di partita è all’insegna dell’equilibrio e dell’intensità agonistica, elementi tipici delle grandi stracittadine. Le due formazioni si studiano e si rispondono colpo su colpo. L’attacco chierese trova subito buone soluzioni sia dal perimetro, grazie a un De Santis molto ispirato, sia nel pitturato, dove la fisicità di Drame inizia a creare seri grattacapi alla retroguardia locale. I padroni di casa si affidano al grande estro di Russano per restare in scia, ma al primo mini-riposo sono i Leopardi a mettere la testa avanti, seppur di una sola lunghezza. Nel secondo quarto, la gara si mantiene su ritmi elevati. Il Torino Teen Basket alza la pressione difensiva e comincia a trovare maggiore fluidità nella metà campo offensiva, sfruttando le iniziative di Di Matteo e Savasta. BEA non si scompone e resta aggrappata al match grazie alle lucide geometrie di Giacomelli, bravo a dettare i tempi e a innescare i compagni al momento giusto. La frazione scivola via sul filo del rasoio, ma i padroni di casa riescono a piazzare un piccolo break proprio a ridosso della sirena, mandando le squadre negli spogliatoi in leggero vantaggio.

Al rientro in campo si materializza il momento più complesso per i ragazzi in maglia arancione. TTB esce dagli spogliatoi con le marce altissime, scatenando un’autentica tempesta offensiva. La formazione locale colpisce a ripetizione, punendo ogni minima sbavatura della difesa ospite e trovando il fondo della retina con altissime percentuali con Di Matteo e lo stesso Russano. Chieri accusa il colpo, l’attacco si inceppa e il divario si dilata rapidamente. I padroni di casa prendono l’inerzia totale del match, scappando via e chiudendo il terzo periodo con un rassicurante margine in doppia cifra. Quando la partita sembra ormai indirizzata, esce il carattere dei Leopardi. Nell’ultimo quarto BEA stringe inesorabilmente le maglie in difesa, concedendo meno spazi all’attacco torinese. Dall’altra parte del campo De Santis e Giacomelli trovano conclusioni importanti che riaccendono l’entusiasmo. Possesso dopo possesso, lo svantaggio si assottiglia vertiginosamente. L’aggancio sembra a un passo dopo la tripla di Viggiano, ma il tempo stringe: la tripla di Giacomelli si infrange sul ferro e il Torino Teen Basket riesce a difendere il minimo scarto fino al suono della sirena conclusiva.

IL COMMENTO

«Purtroppo in questa gara non abbiamo ottenuto il risultato che speravamo – commenta coach Franz Conti – Voltiamo subito pagina e continuiamo a lavorare in ottica salvezza anticipata continuando a credere anche nei playoff. Ci aspettano altre gare e sarà fondamentale arrivare preparati».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Smaltita l’amarezza per il derby, BEA tornerà subito al lavoro in vista del prossimo impegno tra le mura amiche del PalaGialdo. L’appuntamento è per domenica 29 marzo, con palla a due in programma alle ore 18:00, per la difficile sfida contro Arona Basket.

TORINO TEEN BASKET-BEA CHIERI 80-77

Parziali (19-20, 38-35, 67-54)

TTB: Russano 23, Di Matteo 15, Savasta 12, Pesci 7, Gilli 6, Montalbetti 6, Ripepi 6, Guggia 5, Ferilli, Toma. All. Toso

BEA: De Santis 22, Drame 22, Giacomelli 15, Possekel 7, Tagliano 5, Viggiano 5, Gatti 1, Fatone NE, Ferraresi NE, Dioum NE, Galluccio NE. All. Conti, 1° Ass. D’Arrigo, 2° Ass. Manzini, Prep. Turetta, Mass. Oddenino, Add. Arbitri Monteleone