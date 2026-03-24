Turno infrasettimanale, Basket Torino ospita Scafati 

Archiviata la preziosa vittoria esterna contro Pistoia, che ha permesso di ritrovare fiducia in vista delle ultime sei partite della stagione regolare, la Reale Mutua Basket Torino torna subito in campo per il turno infrasettimanale. Domani sera, mercoledì 25 marzo alle ore 20.30, i gialloblù ospiteranno al Pala Gianni Asti la Givova Scafati, una delle formazioni più attrezzate e in forma del campionato.

Il successo conquistato alla LumoSquare ha dato ossigeno alla squadra di coach Moretti, che ora vuole dare continuità a una prestazione solida e concreta, costruita su una buona circolazione di palla e su ritrovate percentuali offensive. Di fronte ci sarà però un avversario di altissimo livello: Scafati occupa attualmente il quarto posto in classifica ed è reduce da un importante cambio di marcia dopo l’arrivo in panchina di coach Frank Vitucci. Un gruppo profondo, fisico e ricco di talento, capace di esprimere il miglior attacco del campionato e di dominare a rimbalzo, elementi che rendono la sfida particolarmente impegnativa per i gialloblù.

Coach Paolo Moretti ha presentato così la partita:

«Domani nel turno infrasettimanale, in quella che sarà una delle ultime quattro partite casalinghe della regular season, ci aspetta una sfida molto complicata, per profondità e talento della squadra avversaria che ha cambiato marcia dall'arrivo di coach Vitucci. Sarà importante affrontare nel migliore dei modi la taglia fisica che Scafati può portare in campo in ogni ruolo. Sicuramente una delle chiavi di questa partita sarà la nostra capacità di giocare con ritmo e non in maniera statica, per non consentire ai nostri avversari di imporre la loro fisicità, il talento e l'organizzazione».

AVVERSARI – GIVOVA SCAFATI

Scafati si presenta come una delle squadre più temibili del campionato, con un roster profondo e costruito per ambire alle posizioni di vertice. Dopo un avvio altalenante (4-6 nelle prime dieci gare), l’arrivo in panchina di coach Frank Vitucci ha dato nuova identità e continuità al gruppo, che ha saputo esprimere tutto il proprio potenziale fino a raggiungere il quarto posto in classifica con un bilancio di 19 vittorie e 10 sconfitte. Parlando del roster, c’è tantissima esperienza sia sul perimetro che nel pitturato, con giocatori che hanno vissuto il piano superiore anche da protagonisti come Bruno Mascolo, affiancato nel reparto esterni da un veterano con punti nelle mani come Lorenzo Caroti e una guardia dall'esplosività impressionante come Caleb Walker, pericoloso sia in avvicinamento al ferro ma anche dall'arco. Attenzione anche al vissuto di Marco Mollura, Nazzareno Italiano e Antonio Iannuzzi. Il reparto lunghi si arricchisce anche dell'atletismo di Terry Allen. I numeri confermano la pericolosità di Scafati: miglior attacco del campionato con 1.18 punti per possesso e 82.6 punti di media a partita, oltre al secondo posto per percentuale di rimbalzi (52.4%), dati che testimoniano la solidità e la fisicità della squadra.

INJURY REPORT

Indisponibile Marco Cusin, sottoposto ad esami strumentali dopo l’infortunio muscolare riportato in allenamento venerdì scorso. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra, con tempi di recupero stimati in circa quattro settimane.

INFO BIGLIETTI

Biglietti disponibili su Vivaticket oppure al palazzetto nella giornata di mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 19.00 fino alla palla a due.

DIRETTA STREAMING

La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass, piattaforma ufficiale della Lega Nazionale Pallacanestro.