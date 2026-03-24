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Reale Mutua Fenera Chieri ’76 di scena al PalaFenera contro Busto Arsizio per i Playoff Challenge

Domani alle ore 20 sfida di recupero contro l’Eurotek Laica Uyba, rinviata per gli impegni di entrambe nei quarti del tabellone scudetto
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Reale Mutua Fenera Chieri ’76 di scena al PalaFenera contro Busto Arsizio per i Playoff Challenge

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 torna al PalaFenera per il suo terzo impegno nei Playoff Challenge: domani, mercoledì 25 marzo, alle ore 20, affronterà l’Eurotek Laica Uyba. Si tratta del recupero della prima giornata, giocata quando entrambe le formazioni erano ancora impegnate nei quarti del tabellone scudetto.
Forti delle vittorie piene ottenute sia con Macerata sia col Bisonte, le biancoblù arrivano alla partita imbattute e a punteggio pieno, al comando del girone A a pari punti con Firenze che però ha disputato due partite in più. Un risultato positivo permetterebbe dunque di consolidare il primato. Con 2 punti dopo due partite Busto si trova invece in una situazione opposta e non può permettersi passi falsi per non perdere ulteriore terreno dalla vetta.
In questa stagione Chieri e Busto si sono già affrontate tre volte, due nella regular season e una dei quarti della Coppa Italia Frecciarossa. In tutti i tre match si sono imposte le chieresi, portando a 11 le vittorie nei 19 precedenti fra i due club. Le ex sono Ilaria Spirito, Laura Dervisaj e Alice Degradi.

A fare il punto alla vigilia della gara è Elles Dambrink, premiata MVP domenica a Firenze: «Col Bisonte abbiamo avuto un inizio abbastanza lento nel primo set, ma poi abbiamo ribaltato la situazione e siamo riuscite a vincere 1-3. Dopo soli tre giorni torniamo in campo contro Busto: dobbiamo prepararci al meglio, studiare bene i video e farci trovare preparate per ogni cambio di giocatrici che potrebbero adottare».

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