Rugby Oltre le Sbarre: a Torino sport e inclusione al centro di un progetto nazionale

A Torino , è in programma domani, 25 marzo, a partire dalle ore 14.00 , presso la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno , un incontro in forma un’attività istituzionale e sportiva. Dopo i saluti istituzionali, l’incontro entrerà nel vivo con attività sportive congiunte fra atleti detenuti, partecipanti con la squadra La Drola al Campionato di serie C e giocatrici e giocatori delle Nazionali Italiane di Rugby nel segno dei valori fondanti del rugby: rispetto delle regole, lealtà, responsabilità e spirito di squadra.

All’appuntamento parteciperanno, per la Federazione Italiana Rugby, il Presidente del Comitato Regionale Sergio Manto; la Direttrice dell’Istituto Elena Lombardi Vallauri; l’Assessore allo Sport del Comune di Torino Domenico Carretta; il Presidente della Società La Drola Waltr Rista, atlete e atleti delle Nazionali Italiane Femminile, Maschile e Under 20 (Pirpiliu Mihaela, Belloni Mirko, Canali Matteo, Noventa Matteo Giorgio, Spreafichi Marco, Sara Sebastiano) e, per Macron, partner tecnico della FIR, Tommaso Fabbrocini.

L’iniziativa si inserisce nel quadro del Protocollo d’intesa sottoscritto tra il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e la Federazione Italiana Rugby, valido fino al 2028, che rafforza e amplia il progetto “Rugby Oltre le Sbarre” su scala nazionale, valorizzando il ruolo dello sport nei percorsi rieducativi e di reinserimento sociale.

Accanto alla FIR, Macron sostiene il progetto “Rugby Oltre le Sbarre” fornendo il materiale tecnico e vestendo tutti gli atleti coinvolti, contribuendo alla realizzazione delle attività sportive e ai momenti di incontro tra le Nazionali Italiane di Rugby e gli atleti detenuti.

Attraverso questa collaborazione, Federazione Italiana Rugby e Macron confermano il proprio impegno nel sociale, riconoscendo nel rugby uno strumento concreto di educazione, crescita e inclusione, capace di incidere positivamente nella comunità.