Avigliana Basket: buona la prima nella fase titolo contro le Lady Gators

Le ospiti partono subito forte, cercando di tenere un ritmo alto in transizione e mettere in difficoltà le più esperte Greens. Dopo una prima frazione di marca aviglianese arriva il momento migliore delle ospiti, che si aggiudicano il secondo parziale e l'inizio del terzo, arrivando a condurre il match anche con un massimo vantaggio di 12 punti. Le Greens, però, si confermano squadra dal grande carattere e dalle molte alternative, nel momento più complicato della gara ricominciano a lavorare difensivamente, limitando le iniziative personali delle giocatrici di Savigliano. Il finale è tanto divertente da vedere quanto teso e concitato in campo, si arriva in volata agli ultimi minuti di gioco in sostanziale equilibrio: dopo la tripla di Capitan Lupo e la risposta ospite, due liberi di Tamini ristabiliscono la parità, un possesso difensivo ancora ben orchestrato dalle Greens genera una palla recuperata e un fallo sul rapido contropiede di Alberto, che dalla lunetta è glaciale e regala due punti di vantaggio alle Greens. Dopo il time out ospite c'è ancora tempo per un ultimo tentativo di pareggio delle Gators, che si spegne sul ferro: i primi importanti punti in palio nella seconda fase vanno quindi alle padrone di casa.

Coach Spampinato: «Voglio intanto fare i complimenti alla squadra di Savigliano, hanno fatto passi avanti enormi rispetto alle stagioni passate e sono veramente un gruppo che sta facendo benissimo. Sono stati una squadra che ci ha messo in difficoltà creando occasioni soprattutto dagli uno contro uno, da parte nostra siamo state brave a non disunirci e cercare insieme, possesso dopo possesso di riaprire la partita e portarla dalla nostra parte. Da qui alla fine del campionato saranno per forza di cose tutte gare importanti ed intense, ma siamo fiduciosi perché questa squadra ha testa, cuore e capacità per affrontare ogni impegno».

SERIE C FEMMINILE

FASE TITOLO

POLISPORTIVA AVIGLIANA – ABC SERVIZI GATORS SAVIGLIANO 64-62

Parziali (22-18, 10-20, 15-11, 17-13)

AVIGLIANA Basket: Caudera 14, Alberto 15, Souare 2, Lupo 8, Maschera 7, Caputo 6, Ciuti 2, Gorgitano, Ricci, Rinaudo 2, Tchaptcheut, Tamini Ankarstad 8. All. Spampinato – Ass. Brolatti Manuguerra.

GATORS: Marchisio Grazia 4, Oberto 1, Tuninetti 4, Spertino 19, Torello Picchetto, Gianoglio, Racca 13, Nicola 2, Mellano, Marchisio Zoe, Vesnaver 13, Messa 8. All. Nicola – Ass. Botta.

CLASSIFICA

PALL. VERCELLI 18 punti

LIB. MONCALIERI 12 punti

AVIGLIANA Basket 10 punti

GATORS Basketball 8 punti

CERRUS Basket 8 punti

LETTERA 22 Ivrea 8 punti

SALUZZO 8 punti

PINK Torino 6 punti

PANCALIERI 6 punti

BASKET ALESSANDRIA 2 punti

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