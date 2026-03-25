Pallapugno: la nuova stagione al via

Nella prestigiosa cornice della Cantina Terre del Barolo a Castiglione Falletto si è alzato ufficialmente il sipario sulla nuova stagione della pallapugno. Un appuntamento partecipato e ricco di contenuti, dedicato alla presentazione dei campionati di Serie A Banca d'Alba , Serie B e Femminile . A fare gli onori di casa è stato il presidente Paolo Boffa , che ha sottolineato il forte legame tra il territorio e questo sport identitario. Al suo fianco, il presidente della Federazione italiana pallapugno Enrico Costa ha tracciato le linee guida della stagione, evidenziando crescita, attenzione ai giovani e valorizzazione delle eccellenze.

Numerosi gli interventi istituzionali e dei partner. Maurizio Giacosa ha ribadito il sostegno concreto della Banca d’Alba, mentre Renato Sevega di Siscom ha confermato l’importanza della sinergia tra sport, imprese e territorio. Presente anche Ezio Raviola della Compagnia di San Paolo, il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, insieme al neo vicepresidente vicario del Coni Piemonte Lavinia Saracco e al sindaco di Alba Alberto Gatto.

A rappresentare il mondo dello sviluppo locale è intervenuto Massimo Gula, presidente del Gal Langhe e Roero Leader, mentre per la Lega delle società di pallapugno era presente il presidente Massimo Aicardi. Non è mancato il fascino della storia con la presenza del campionissimo Felice Bertola, simbolo di una tradizione che continua a rinnovarsi.

Spazio anche agli ufficiali di gara, con i rappresentanti degli arbitri MassimoChiesa e Attilio Bongiovanni, a testimonianza dell’importanza del loro ruolo nello svolgimento dei campionati. Nel corso dell’incontro sono stati portati i saluti degli assenti Alberto Cirio e Paolo Bongioanni, presidente e assessore allo Sport della Regione Piemonte, di Mauro Gola e Mario Canova della Fondazione Crc e di TinoCornaglia, presidente di Banca d’Alba.

Uno sguardo al futuro, ma anche alla memoria: Emanuele Sottimano, Luca Giaccone e Guido Mignone hanno illustrato il progetto CàBalun, il museo della pallapugno e degli sport sferistici che sta nascendo a Niella Belbo, mentre GiorgioVacchetto ha fatto il punto sull’attività della Nazionale, pronta alla trasferta di Mendoza in Argentina per i mondiali degli sport sferistici della Cijb. Spazio anche al progetto scuola della Fipap, seguito con dedizione da Stefano Dho ed EgidioRivoira, punto di riferimento nella diffusione della pallapugno tra le nuove generazioni.

Uno dei momenti più suggestivi della serata è stata la sfilata delle squadre, che ha visto protagoniste le formazioni dei tre campionati. Atleti, tecnici e dirigenti sono stati presentati uno a uno tra gli applausi del pubblico, offrendo un colpo d’occhio ricco di colori e appartenenza. Una passerella che ha rappresentato simbolicamente l’inizio della nuova annata sportiva, rafforzando il senso di comunità che da sempre caratterizza la pallapugno. L’evento ha confermato la vitalità della pallapugno, pronta a vivere una nuova stagione all’insegna della competizione, della tradizione e del forte legame con il territorio di Piemonte e Liguria.