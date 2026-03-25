ASD La Palestrina protagonista a Vezza d’Alba

Ottimi risultati per le ginnaste dell’ ASD La Palestrina di ginnastica ritmica di Chivasso , impegnate nella gara Silver LB della Federazione Ginnastica d’Italia andata in scena a Vezza d’Alba. Un appuntamento competitivo che ha visto la partecipazione di numerose atlete provenienti da tutta la regione e che ha confermato il buon momento della società chivassese. Le ginnaste hanno portato in pedana esercizi solidi, mostrando crescita tecnica e maggiore consapevolezza rispetto alle precedenti uscite.

Tra i risultati di rilievo spicca la prova di Pasqualicchio Greta (J1 LB1), che conquista il primo posto alle clavette, accompagnato da un sesto posto nella classifica all around su 29 partecipanti e un nono posto al cerchio. Ottima anche la prestazione di Guiderdone Elektra (S3 LB1), che sale sul gradino più alto del podio alla palla e ottiene un terzo posto nell’all around, oltre al secondo posto al cerchio. Podio anche per Voican Isabela Adriana (J2 LB1), terza classificata nell’all around su 20 ginnaste, con un ulteriore terzo posto al cerchio e un quarto alla palla. Buon risultato per Corlateanu Veronica (A3 LB1), che conquista il secondo posto alle clavette, accompagnato da piazzamenti nel cerchio e nella classifica generale.

Da segnalare anche le prestazioni delle altre atlete in gara:

Albertone Anna (A5 LB1) chiude al 19° posto su 42 nell’all around, con un ottimo quinto posto alla fune e ottavo al cerchio.

Bonello Arianna (A3 LB1) e Fiabane Mia Ginevra (A4 LB1) portano a termine la competizione con esercizi in crescita, confermando il lavoro svolto in palestra.

Al di là dei piazzamenti, la trasferta ha evidenziato segnali positivi in termini di progressione tecnica e tenuta in gara, elementi fondamentali in una stagione ancora in evoluzione. Un risultato complessivo che conferma il percorso della società, impegnata da anni nella crescita delle proprie atlete e nella costruzione di un lavoro continuo e strutturato.