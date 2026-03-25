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L’Italian Open di one wall parla inglese

Le parole del dt azzurro Giorgio Vacchetto sul torneo
2 min
L’Italian Open di one wall parla inglese© LoSeristerio.it

Parla inglese l’Italian Open di one wall a Canale. Nel singolo successo del numero uno europeo Luke Thomson a segno su Dan Grant; bis nel doppio al termine di una sfida finale di grande intensità con Massimo e Alessandro Vacchetto, risolta solo al tie-break: 15-14, 5-15, 11-3.
Nel torneo rosa a segno l’irlandese Aoife McCarthy sulla britannica Shinan Zhang. Piazza d’onore in fascia B per l’azzurra Martina Giubergia. In doppio Martina Giubergia e Milena Cavagnero approdano in semifinale, sconfitte solo dal duo Zhang-McCarthy.

«Giornate intense e impegnative – spiega il dt azzurro Giorgio Vacchetto, organizzatore della manifestazione – sicuramente un bel banco di prova per il nostro movimento, con la speranza che ancora più giovani si avvicinino a questa disciplina spettacolare e sempre più internazionale. Un grazie per il sostegno alla Federazione e al presidente Enrico Costa e all’amministrazione di Canale con in testa il sindaco Enrico Faccenda, oltre a tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto nell’accoglienza e nella premiazione di tutti i partecipanti: Cascina Chicco, Cantina Pace, Cantina Malvirà, Cantina Teo Costa, Cantina Portinale, Cantina Pertinace, Sacchero Pasticceria, Panetteria Castellotto, Gatto Frutta, Manufatti Sant’Antonio, TrifolAlba e il Ristorante Miralanghe di Guarene che ci ha ospitato per la cena di gala del sabato sera».

One wall Italian Open Canale

A Final – Singles
Luke Thomson-Dan Grant 2-0 (15-10, 15-7)
Women A Final – Singles
Aoife McCarthy-Shinan Zhang 2-0 (15-12, 15-10)
B Final – Singles
Penn Chai-Enrico Patrizi 2-0 (15-11, 15-9)
Women B Final – Singles
Clémentine Royer-Martina Giubergia 2-1 (13-15, 15-13, 11-7)
Final – Womens Doubles
Shinan Zhang & Aoife McCarthy-Martina Giubergia & Milena Cavagnero 2-0 (15-4, 15-7)
Final Match Mens Doubles
Dan Grant & Luke Thomson-Alessandro Vacchetto & Massimo Vacchetto 2-1 (15-14, 5-15, 11-3)

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