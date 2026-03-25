Tamburello a muro: parte la nuova stagione

A celebrare l’inizio di questa speciale annata sarà una serata ricca di momenti: l’appuntamento è per venerdì 27 marzo presso il Teatro Comunale di piazza Garibaldi a Moncalvo (At) a partire dalle ore 20.30 quando si alzerà il sipario sul tamburello 2026. Dinanzi una platea di autorità sportive, figure istituzionali e mondo della stampa verrà omaggiato il cinquantesimo compleanno del Campionato di tambass di massima serie con la presentazione ufficiale dell a rivista “ True Sounds ” di Promo Editore di Ast i nel suo primo e speciale numero monografico interamente dedicato al mezzo secolo del tambass. Nelle sue 96 pagine lo sport identitario del Monferrato emerge in tutta la sua appassionante storia raccontata complessivamente da ben 14 autori di servizi inediti affiancati a foto storiche e narrazioni visive. Sul palco del Teatro di Moncalvo interverranno dirigenti, giornalisti e iconici giocatori fra i quali Mimmo Basso, Franco Binello, Carlo Cerrato, Alessandra De Vincenzi e Mauro Fracchia guidati dalla direttrice responsabile Liana Pastorin. Le interviste sul palco evocheranno i contenuti che il pubblico troverà nella rivista, disponibile proprio a partire dalla stessa serata del 27 marzo. L a pubblicazione è realizzata in collaborazione con il Consorzio Operatori Turistici Asti e Monferrato per sottolineare anche il lato sempre più attrattivo del tambass presso il pubblico non soltanto locale ma anche forestiero. D urante la serata, promossa dai Comitati Regionale e Provinciale della Federazione Italiana Palla Tamburello e presentata da Ivo Anselmo e Alessandra De Vincenzi, interverranno a utorità locali e regionali e dirigenti FIPT che, dopo la presentazione della rivista, vedranno sfilare in passerella società e formazioni che disputeranno i Campionati Italiani del Muro e Open di Serie A e B, Maschile e Femminile . A ricevere gli applausi saranno anche i giocatori piemontesi impegnati nei Campionati Open fuori regione . Parteciperà anche una r appresentativa delle società storiche di questo cinquantesimo campionato: ADT Tonco (scudetto 2009), AT Grana (scudetto 1983), ASD Castell’Alfero (scudetto 2006), ASD Casa Paletti, ASD tamburellistica Moncalvese (scudetto 2017) e vecchie glorie di Montaldo Scarampi. E se per i calendari di gioco dettagliati bisogna attendere ancora qualche giorno, il primo weekend della Serie A del Muro è già noto: si scenderà in campo per il primo turno domenica 29 marzo dalle 15.30 . I match del debutto saranno i seguenti: Portacomaro-Vignale, Azzano-Grazzano, Calliano-Rocca d’Arazzo e Montemagno-Montechiaro .