Torneo internazionale “4xBaseball”: cerimonia di inaugurazione tra spettacolo ed emozione

Mondovì si prepara a vivere una serata fuori dall’ordinario, domenica 29 marzo , con un programma che inizierà con uno spettacolare DJ Set. Il sound dell’opening ceremony del Torneo internazionale “4xBaseball” sarà affidato a Molinoir, artista di casa dal profilo internazionale, capace di portare il proprio sound nel mondo con oltre 12 milioni di streams sulle principali piattaforme digitali, collaborazioni con artisti di tutto il mondo e live fino in Corea del Sud.

Il suo sound energico e travolgente è pronto a rendere la Cerimonia di Apertura ancora più emozionante: a partire dalle 18,30 infatti, andrà in scena la cerimonia inaugurale del torneo, un evento che trasformerà il campo da gioco in un’esperienza immersiva capace di unire sport, spettacolo e narrazione.

La cerimonia è pensata come un vero e proprio racconto visivo ed emotivo. Al centro, una storia semplice e universale: quella di un bambino che scopre il baseball, cresce con i suoi valori e trova nello sport una direzione, un’identità, un sogno. Un filo narrativo che accompagnerà il pubblico lungo tutta la serata, attraverso musica, luci e movimenti scenici costruiti per amplificare il coinvolgimento emotivo.

Il momento culminante sarà l’ingresso delle selezioni internazionali di Italia, Argentina, e Francia, protagoniste di una sfilata simbolica per celebrare non solo la competizione, ma soprattutto l’incontro tra culture diverse, unite dalla stessa passione. Un passaggio chiave della cerimonia, pensato per restituire il senso più autentico dello sport: condivisione, rispetto e appartenenza.

La regia alternerà momenti di grande impatto visivo a pause più intime e sospese, creando un ritmo capace di tenere insieme spettacolarità e profondità. Il finale, costruito come una sintesi emotiva dell’intero racconto, sarà pensato per lasciare un segno forte nel pubblico e dare ufficialmente il via al torneo dopo la titolazione della manifestazione a Michele Rosso, colui che ha portato il Baseball a Mondovì.

«Non volevamo realizzare una semplice apertura, ma creare un momento che le persone potessero sentire, non solo vedere» – dichiara Stefano Gazzola, presidente di JFK Mondovì, organizzatore del torneo. «Il baseball è uno sport fatto di tecnica e disciplina, ma anche di ricordi, di crescita, di legami. Abbiamo provato a mettere tutto questo in scena».

«Il “4xBaseball” rappresenta molto più di una competizione sportiva. È un’occasione per valorizzare il territorio, creare connessioni internazionali e raccontare lo sport nella sua dimensione più umana. Mondovì sarà il luogo in cui tutto questo prenderà forma» – aggiunge Enrico Rosso, Direttore Sportivo del JFK Mondovì.

A guidare la costruzione narrativa della cerimonia la scelta stilistica dell’emozione come linguaggio principale: «Questa cerimonia nasce da un’immagine molto semplice: un bambino con una palla da baseball in mano» – racconta Fabrizio Mezzo, che da oltre 30 anni firma le regie di eventi nazionali e internazionali per aziende – «Da quella palla abbiamo costruito tutto. Non volevamo stupire con effetti fini a sé stessi, ma creare un viaggio in cui ognuno potesse ritrovarsi. Perché lo sport, prima ancora di essere competizione, è un passaggio di testimone tra generazioni, è memoria, è identità. Il nostro sogno è che, per qualche minuto, chi sarà sugli spalti smetta di guardare e inizi a sentire davvero quello che accade in campo. Tutto nasce da un bambino con una palla in mano. Non da un effetto speciale, non da una scenografia. Da lì. Abbiamo pensato a questa cerimonia così come si costruisce un ricordo: pezzo dopo pezzo, emozione dopo emozione. Perché il baseball non è solo uno sport, è qualcosa che ti rimane dentro, che ti forma, che ti accompagna mentre cresci. Non mi interessa stupire per qualche secondo. Mi interessa che a un certo punto qualcuno sugli spalti si fermi e pensi: ‘questa cosa mi riguarda’. Se succederà anche solo per un attimo, allora avremo fatto centro».

Il “4xBaseball” si conferma così non solo come evento sportivo, ma come esperienza capace di unire linguaggi diversi e parlare a un pubblico ampio, trasformando una cerimonia inaugurale in un momento di forte impatto culturale ed emotivo. L’appuntamento è per domenica 29 marzo a Mondovì: quando le luci si accenderanno, il baseball inizierà a raccontarsi. L’intera iniziativa si svolge con il supporto della Fondazione Compagnia di San Paolo.