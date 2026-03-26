A Sestriere il 43° Uovo d’Oro Lauretana: 1.714 giovani atleti da 6 nazioni

Saranno in tantissimi gli atleti protagonisti sulle piste della Vialattea per la 43ª edizione dell’Uovo d’Oro Lauretana , in programma il 28 e 29 marzo 2026 a Sestriere . Complici anche le condizioni ottimali dell'innevamento delle piste, si presenteranno in 1.714 al cancelletto di partenza in rappresentanza di 89 sci club, 72 italiani e 17 stranieri. I giovani sciatori arriveranno da sei nazioni: Italia, Francia, Svizzera, Spagna, Andorra e Slovenia. Numeri importanti che raccontano la forza e il fascino di una manifestazione diventata negli anni un appuntamento fisso del calendario giovanile.

Il 43° Uovo d’Oro Lauretana, gara di Slalom Gigante inserita nel calendario nazionale FISI e aperta anche agli atleti stranieri, è organizzato dallo Sporting Club Sestrieres con il supporto del Comune di Sestriere. La manifestazione si svolge con il patrocinio della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte e della Città Metropolitana di Torino, riconoscimento che ne sottolinea il valore sportivo e l’importanza strategica per il territorio piemontese.

Il programma prevede momenti di grande sport ma anche di festa e condivisione.

Sabato 28 marzo saranno in gara le categorie Allievi sulla pista Sises 2 e Ragazzi sulla pista G.A. Agnelli, con partenza dei primi concorrenti alle ore 9.30, mentre domenica 29 marzo, alle ore 9, sarà la volta di Cuccioli sulla pista G.A. Agnelli e Baby sulla Sises 2, seguiti alle ore 10 dai Super Baby sulla pista Standard.

Per l’assegnazione del Trofeo Uovo d’Oro Lauretana verranno sommati, secondo la tabella di punteggio della Coppa del Mondo, i punti ottenuti dal miglior classificato e dalla miglior classificata di ogni categoria per ciascuno Sci Club, ad esclusione della categoria Super Baby. Una formula che rende particolarmente coinvolgente la sfida tra i club partecipanti.

Lo scorso anno a sollevare il trofeo e l’uovo gigante di cioccolato è stato lo Sci Club Sestriere, che è riuscito a imporsi in una gara sempre più competitiva. L’Uovo d’Oro Lauretana è però molto più di una competizione sportiva: rappresenta da sempre un grande momento di festa e di incontro per atleti, famiglie e sci club. Come da tradizione, a fine gara verrà consegnato a tutti i partecipanti il classico uovo di cioccolato, simbolo della manifestazione.

Accanto alle gare non mancheranno i tradizionali momenti istituzionali e celebrativi. Sabato 28 marzo alle ore 14.00, nel parterre d’arrivo, si terranno la premiazione e l’estrazione premi per le categorie Allievi e Ragazzi. Domenica 29 marzo, dalle ore 13.30 in Piazzale Kandahar (fronte Casa Olimpia), gli Sci Club ritireranno i cartelli identificativi per la sfilata che, alle ore 14.00, attraverserà le vie del paese per concludersi in Piazza Fraiteve, dove alle ore 14.30 si svolgeranno la premiazione e l’estrazione premi per Cuccioli, Baby e Super Baby.

Verranno premiati i primi dieci classificati di ogni categoria e tutti gli atleti prenderanno parte alla ricca estrazione finale dei numerosi premi in palio. Un clima di entusiasmo e condivisione che da oltre quarant’anni accompagna una delle manifestazioni giovanili più amate del calendario sciistico.







