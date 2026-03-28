Bertram Derthona Tortona prepara la sfida con Virtus Olidata Bologna

Derthona Basket comunica che è attiva la vendita dei biglietti per la sfida casalinga della Bertram Derthona Tortona con l'attuale capolista del campionato Virtus Olidata Bologna, in programma domenica 19 aprile alle ore 16 alla Nova Arena per la 27ª giornata di Serie A Unipol.
PREZZI Di seguito il costo dei tagliandi nei diversi settori:
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SETTORE
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NOME SETTORE
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PREZZO INTERO
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PREZZO RID. (U18 e Over 65)
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UNIVERSITARI
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A3
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Parterre Silver
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70 €
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49 €
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A7-A9
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Parterre Derthona
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55 €
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38 €
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A2-A4
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Parterre Bianconero
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55 €
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38 €
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A10
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Parterre Laterale Derthona
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45 €
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32 €
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A1-A5
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Parterre Laterale Bianconero
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45 €
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32 €
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B2-B3-B4
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Tribuna Bianconera
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24 €
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17 €
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17 €
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B7-B8
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Tribuna Derthona
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24 €
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17 €
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17 €
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B6-B9
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Tribuna Laterale Derthona
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24 €
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17 €
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B1-B5
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Tribuna Laterale Bianconera
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24 €
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17 €
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G1-G2-G3
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Curva Derthona
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14 €
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10 €
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G5
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Curva Bianconera
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14 €
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10 €
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G4
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Curva Sud Ospiti
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14 €
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10 €
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G6
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Galleria Ospiti
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24 €
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17 €
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Tre le modalità d’acquisto:
- online su derthonabasket.vivaticket.it
- presso il Derthona Basket Store di Via Carducci 11 a Tortona, nei seguenti giorni e orari settimanali consueti di apertura:
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martedì: 16:30 - 19:00
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mercoledì: 10:00 - 12:30, 16:30 - 19:00
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giovedì: 16:30 - 19:00
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venerdì: 16:30 - 19:00
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sabato: 10:00 - 12:30, 16:30 - 19:00 (oggi aperto solo al mattino)
Durante la settimana di Pasqua, lo store resterà aperto mercoledì 1° aprile (10-12:30, 16:30-19) e giovedì 2 aprile (16:30-19). Tornerà ad osservare i regolari orari di apertura da martedì 7 aprile.
- presso la biglietteria della Nova Arena nel pomeriggio del giorno gara, in caso di biglietti ancora disponibili.
I tagliandi per il settore ospiti possono essere comprati, come da protocollo, entro le ore 19 del giorno antecedente la gara, sabato 18 aprile.
Per gli studenti universitari, l'acquisto dei biglietti in Tribuna a prezzo ridotto è possibile solo recandosi presso il nostro Store presentando il libretto universitario.