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AICS Asti premia la ASD Rainbow Planet per il suo impegno con l'Hit ball

Durante Corritalia, la ASD Rainbow Planet premiata dall’AICS Asti per l’impegno nell’hit ball nelle scuole e per i risultati sportivi ed etici nel campionato PLV UISP
2 min
AICS Asti premia la ASD Rainbow Planet per il suo impegno con l'Hit ball

 

Oggi 28 marzo, durante le premiazioni per l'evento podistico astigiano Corritalia organizzato dall'AICS Asti, la ASD Rainbow Planet è stata premiata da questo ente sportivo per l'impegno profuso in questa stagione sportiva con l'hit ball negli istituti scolastici locali e per le belle prestazioni registrate sia da un punto di vista sportivo che etico nel campionato PLV UISP.

A ritirare il premio è stato il responsabile del settore e giocatore di spicco dell'Asti KT Francesco Pellitteri che si è detto orgoglioso e onorato per questo riconoscimento.

A premiare l'hitter la presidentessa del comitato AICS Asti Patrizia Saderi che si augura presto di vedere nel proprio ente nuove realtà praticare questa disciplina non solo nell'astigiano ma su tutto il territorio italiano.

Per l’Asti KT questo momento di gioia sarà sicuramente utile per trovare importante energie in vista dello sprint finale nel campionato di serie C1 UISP HB.

Capitan Goi e compagni dopo le importanti vittorie fatte registrare domenica scorsa al centro sportivo Salvatore Corso di Asti contro le squadre orbassanesi sono in cerca degli ultimi 3 punti per vincere matematicamente la categoria.

A tentare di fermare gli Alfieri saranno le squadre torinesi dell'ASD Sinombre Golden Hunter e Orbahit impegnate a loro volta con la squadra orbassanese Orbahit nel conquistare terza piazza e la possibilità di giocarsi la promozione in B2.

Per chi vorrà tifare l'Asti l'appuntamento è il 19 aprile alla Hit ball Arena dalle ore 9.00 in poi.

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