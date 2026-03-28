Vialattea: Sestriere 43° Uovo d'Oro Lauretana

Ha preso il via al Colle del Sestriere la 43ª edizione dell’Uovo d’Oro Lauretana. Nella giornata di sabato 28 marzo sono scesi in pista gli atleti delle categorie Allievi e Ragazzi, inaugurando ufficialmente il tradizionale appuntamento di fine stagione della Vialattea. L’evento, articolato su due giornate di gara, proseguirà domani con le categorie Cuccioli, Baby e Super-Baby.

Questa prima giornata è stata caratterizzata da grande spirito agonistico, ma anche da un clima di festa che ha coinvolto pubblico e partecipanti in un contesto ancora particolarmente invernale con piste che si presentano in condizioni ottimali. In zona arrivo, il villaggio sponsor ha animato la manifestazione con colori e allegria, mentre a tutti gli atleti è stato consegnato il tradizionale uovo di cioccolato, quale dolce anticipazione di Pasqua.

I vincitori di questa prima giornata di gara dell’edizione 2026, partendo dai più grandi, categoria Allievi, sono stati Laura Fontana dello Sci Club Valchisone e Giacomo Senigagliesi dello Sci Club Lancia. Nella categoria Ragazzi si sono invece imposti Margherita Bianca Scialla dello Sci Club Sauze 2012 e Carlo Bertazzini dello Sci Club Borgata Sestriere.

L’attenzione si sposta ora sulla giornata di domenica, interamente dedicata ai più giovani. Oltre alle gare, il programma prevede nel pomeriggio, alle ore 14, un momento di festa e di allegria con la sfilata degli Sci Club per le vie del paese, accompagnata dal Corpo Musicale di Villar Perosa. A seguire, in Piazza Fraiteve, si terranno le premiazioni e l’estrazione dei premi per gli atleti partecipanti alla seconda giornata.

Per conoscere il vincitore del 43° Uovo d’Oro Lauretana bisognerà quindi attendere ancora: il verdetto finale arriverà al termine delle gare di domani.